Главный стендап: лучшие из лучших

Самые масштабные стендап-концерты от StandUp Msk – это микс лучших комиков ТНТ и Labelcom. Заряд смеха и острых шуток гарантирован!

Даты и хедлайнеры

13 декабря – Ольга Малащенко + 4 хедлайнера

– Ольга Малащенко + 4 хедлайнера 5 января – Павел Дедищев + 4 хедлайнера

– Павел Дедищев + 4 хедлайнера 6 января – Артём Винокур + 4 хедлайнера

– Артём Винокур + 4 хедлайнера 7 января – Саша Малой, Костя Пушкин + 3 хедлайнера

– Саша Малой, Костя Пушкин + 3 хедлайнера 11 января – Надя Джабраилова + 4 хедлайнера

Почему нужно идти?

Тайный состав : часть комиков остаётся секретом, чтобы сделать вечер ещё интереснее.

: часть комиков остаётся секретом, чтобы сделать вечер ещё интереснее. Лучшие шутки : всё самое смешное и актуальное, проверенное годами и зрителями.

: всё самое смешное и актуальное, проверенное годами и зрителями. Импровизация: живое общение с залом – непредсказуемое и смешное.

Где и как?

Концертный зал Pulsar – уютное пространство с театральной посадкой на 600 мест. Есть выбор: места со столиками (на двоих) или без. Бар с напитками и закусками открыт на протяжении всего мероприятия.

Организационные моменты

Билеты дорожают ближе к дате, так что лучше брать заранее.

ближе к дате, так что лучше брать заранее. Рассадка по приходу – если хотите быть ближе к сцене или сесть с друзьями, приходите раньше.

Вход строго 18+ и без признаков сильного алкогольного опьянения.

StandUp Msk – это десятки известных стендаперов, от новичков до звёзд телевидения и YouTube. Подарите себе вечер искреннего смеха и живой атмосферы!