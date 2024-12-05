Главный стендап: лучшие из лучших
Самые масштабные стендап-концерты от StandUp Msk – это микс лучших комиков ТНТ и Labelcom. Заряд смеха и острых шуток гарантирован!
Даты и хедлайнеры
- 13 декабря – Ольга Малащенко + 4 хедлайнера
- 5 января – Павел Дедищев + 4 хедлайнера
- 6 января – Артём Винокур + 4 хедлайнера
- 7 января – Саша Малой, Костя Пушкин + 3 хедлайнера
- 11 января – Надя Джабраилова + 4 хедлайнера
Почему нужно идти?
- Тайный состав: часть комиков остаётся секретом, чтобы сделать вечер ещё интереснее.
- Лучшие шутки: всё самое смешное и актуальное, проверенное годами и зрителями.
- Импровизация: живое общение с залом – непредсказуемое и смешное.
Где и как?
Концертный зал Pulsar – уютное пространство с театральной посадкой на 600 мест. Есть выбор: места со столиками (на двоих) или без. Бар с напитками и закусками открыт на протяжении всего мероприятия.
Организационные моменты
- Билеты дорожают ближе к дате, так что лучше брать заранее.
- Рассадка по приходу – если хотите быть ближе к сцене или сесть с друзьями, приходите раньше.
- Вход строго 18+ и без признаков сильного алкогольного опьянения.
StandUp Msk – это десятки известных стендаперов, от новичков до звёзд телевидения и YouTube. Подарите себе вечер искреннего смеха и живой атмосферы!