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Главный стендап
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Главный стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Главный стендап: лучшие из лучших

Самые масштабные стендап-концерты от StandUp Msk – это микс лучших комиков ТНТ и Labelcom. Заряд смеха и острых шуток гарантирован!

Даты и хедлайнеры

  • 13 декабря – Ольга Малащенко + 4 хедлайнера
  • 5 января – Павел Дедищев + 4 хедлайнера
  • 6 января – Артём Винокур + 4 хедлайнера
  • 7 января – Саша Малой, Костя Пушкин + 3 хедлайнера
  • 11 января – Надя Джабраилова + 4 хедлайнера

Почему нужно идти?

  • Тайный состав: часть комиков остаётся секретом, чтобы сделать вечер ещё интереснее.
  • Лучшие шутки: всё самое смешное и актуальное, проверенное годами и зрителями.
  • Импровизация: живое общение с залом – непредсказуемое и смешное.

Где и как?

Концертный зал Pulsar – уютное пространство с театральной посадкой на 600 мест. Есть выбор: места со столиками (на двоих) или без. Бар с напитками и закусками открыт на протяжении всего мероприятия.

Организационные моменты

  • Билеты дорожают ближе к дате, так что лучше брать заранее.
  • Рассадка по приходу – если хотите быть ближе к сцене или сесть с друзьями, приходите раньше.
  • Вход строго 18+ и без признаков сильного алкогольного опьянения.

StandUp Msk – это десятки известных стендаперов, от новичков до звёзд телевидения и YouTube. Подарите себе вечер искреннего смеха и живой атмосферы!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Pulsar Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 6
20:00 от 2000 ₽
15 августа
Pulsar Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 6
20:00 от 2100 ₽
29 августа
Pulsar Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 6
20:00 от 2000 ₽

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5 декабря 2024 06:00
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