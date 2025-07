Музыка в планетарии: Jazz & Stars

JAZZ AND STARS: Музыкальная программа под звездами

Приглашаем вас на чарующую музыкальную программу «JAZZ AND STARS», которая пройдет в знаменитом Московском Планетарии. В этот вечер вы сможете перенестись в другие миры и пространства под завораживающим светом тысяч звезд и комет.

Музыка и магия

Любимые мелодии и яркие джазовые импровизации Alliance Jazz Band поднимут вас над землей, а чарующий голос Алисы Коковой создаст особую атмосферу волшебства. Под падающими звездами зрители смогут загадать свои желания. В программе прозвучат такие классические композиции, как «Moon River», «When You Wish Upon a Star» и многие другие.

Программа вечера

Вас ожидает настоящая вселенная джаза с избранными композициями, которые уносят далеко за пределы реальности:

Moon River

Stardust

How High the Moon

Эти мелодии рассказывают о том, что в каждом уголке нашей галактики живут мечты, любовь и волшебство.

Исполнители

Алиса Кокова — сооснователь проекта «Феномен Культуры», ведущая джазовая исполнительница Москвы и Санкт-Петербурга, солистка мюзиклов, таких как «Великий Гэтсби», «Винил», «Казанова» и других.

Alliance Jazz Band — союз первоклассных музыкантов, выступающих на лучших площадках Северной Столицы. Эти артисты объединены любовью к джазу и стремлением создавать прекрасное.

Место проведения

Московский Планетарий — первый планетарий России, один из самых больших и значимых в мире. Здесь вы погрузитесь в бескрайний мир далеких планет, таинственных галактик и скрытых Вселенных.

Обзор Музея Урании

В стоимость билета включено посещение уникального Музея Урании, названного в честь музы астрономии. Вы сможете увидеть небесные светила, макет Солнечной системы, коллекцию метеоритов и многое другое с 19:00 до 20:00.