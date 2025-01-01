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Музыка в планетарии: Jazz & Stars
Билеты от 3800₽
Киноафиша Музыка в планетарии: Jazz & Stars

Музыка в планетарии: Jazz & Stars

6+
Возраст 6+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

JAZZ AND STARS: Музыкальная программа под звездами

Приглашаем вас на чарующую музыкальную программу «JAZZ AND STARS», которая пройдет в знаменитом Московском Планетарии. В этот вечер вы сможете перенестись в другие миры и пространства под завораживающим светом тысяч звезд и комет.

Музыка и магия

Любимые мелодии и яркие джазовые импровизации Alliance Jazz Band поднимут вас над землей, а чарующий голос Алисы Коковой создаст особую атмосферу волшебства. Под падающими звездами зрители смогут загадать свои желания. В программе прозвучат такие классические композиции, как «Moon River», «When You Wish Upon a Star» и многие другие.

Программа вечера

Вас ожидает настоящая вселенная джаза с избранными композициями, которые уносят далеко за пределы реальности:

  • Moon River
  • Stardust
  • How High the Moon

Эти мелодии рассказывают о том, что в каждом уголке нашей галактики живут мечты, любовь и волшебство.

Исполнители

Алиса Кокова — сооснователь проекта «Феномен Культуры», ведущая джазовая исполнительница Москвы и Санкт-Петербурга, солистка мюзиклов, таких как «Великий Гэтсби», «Винил», «Казанова» и других.

Alliance Jazz Band — союз первоклассных музыкантов, выступающих на лучших площадках Северной Столицы. Эти артисты объединены любовью к джазу и стремлением создавать прекрасное.

Место проведения

Московский Планетарий — первый планетарий России, один из самых больших и значимых в мире. Здесь вы погрузитесь в бескрайний мир далеких планет, таинственных галактик и скрытых Вселенных.

Обзор Музея Урании

В стоимость билета включено посещение уникального Музея Урании, названного в честь музы астрономии. Вы сможете увидеть небесные светила, макет Солнечной системы, коллекцию метеоритов и многое другое с 19:00 до 20:00.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 5800 ₽
15 августа
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3800 ₽
30 августа
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3800 ₽
7 сентября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3800 ₽
24 сентября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3800 ₽

Фотографии

Музыка в планетарии: Jazz & Stars Музыка в планетарии: Jazz & Stars Музыка в планетарии: Jazz & Stars Музыка в планетарии: Jazz & Stars Музыка в планетарии: Jazz & Stars Музыка в планетарии: Jazz & Stars Музыка в планетарии: Jazz & Stars Музыка в планетарии: Jazz & Stars Музыка в планетарии: Jazz & Stars Музыка в планетарии: Jazz & Stars

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