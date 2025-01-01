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Спектакль Главная роль

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Сценическая версия и постановка Эльдара Трамова к юбилею Елены Мельниковой 

По пьесе Николая Коляды «Всеобъемлюще»
Театральная премьера, посвящённая юбилею народной артистки Елены Мельниковой, представляет собой трогательную и глубокую историю, раскрывающую сложности человеческих отношений и поиска смысла жизни. Пьеса Николая Коляды, известного своей проникновенной и философской драматургией, расскажет о жизни, любви и человеческой судьбе.

Елена Мельникова, играющая главную роль, вновь продемонстрирует свою выдающуюся актёрскую мастерство и способность проникать в самую суть персонажа, заставляя зрителей переживать за судьбы героев.

Сценическая версия и постановка:
Режиссёр Эльдар Трамов, известный своими яркими и эмоционально насыщенными работами, создал уникальную интерпретацию пьесы, которая будет держать зрителей в напряжении и заставит задуматься о многом.

Почему стоит пойти:

  • Эмоционально насыщенная пьеса Николая Коляды с глубокими философскими темами.
  • Неповторимая игра Елены Мельниковой в главной роли.
  • Постановка Эльдара Трамова, который всегда создаёт театральные события высокого уровня.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
19:30 от 1600 ₽
28 сентября
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
19:30 от 1600 ₽

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