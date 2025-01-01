Меню
Вечер Елены Чарквиани
Киноафиша Вечер Елены Чарквиани

Спектакль Вечер Елены Чарквиани

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Елена Чарквиани: яркая звезда театра и мюзиклов

Елена Чарквиани — актриса театра и кино, певица, исполнительница русских романсов. Более десяти лет она была ведущей актрисой легендарного театра-кабаре "Летучая мышь" Григория Гурвича. Среди знаковых спектаклей с её участием: «Я степую по Москве», «100 лет кабаре», «Это — шоу-бизнес», «Вам позволено переиграть». В постановке «Великая иллюзия» Елена исполняла арии из знаменитых мюзиклов, включая «CHICAGO» (роль Велмы), «Сансет Бульвар» (Норма Дезмонт), «Призрак Оперы» (Карлотта) и «Hello, Dolly!» (Долли).

Ведущие роли на московской сцене

Её творческая биография насыщена главными и запоминающимися ролями в самых известных мюзиклах Москвы. Елена Чарквиани исполнила роль Миссис Чайтон в «Красавице и Чудовище», сыграла культовую Гризабеллу в мюзикле «Кошки», воплотила образ Матери Настоятельницы в «Звуках Музыки» и дерзкую Маму Мортон в «Чикаго». Она поразила зрителей своей загадочной и чарующей мадам Жири в «Призраке Оперы», была Феей-крёстной в «Золушке» и исполнила роль Донны в мюзикле «Mamma Mia».

 

3 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 1400 ₽

Фотографии

Вечер Елены Чарквиани

