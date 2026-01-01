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Маскарад
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

16+
Режиссер Сергей Щедрин
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Маскарад» Брестского академического театра драмы на сцене Школы драматического искусства в Москве

В спектакле «Маскарад» Брестского академического театра драмы зрители смогут увидеть классическое произведение Михаила Лермонтова, написанное в ранние годы его творчества. В центре сюжета — Евгений Арбенин, игрок по призванию, который пытается найти семейное счастье с юной супругой Ниной. Однако в мире высшего общества, где лицемерие и порок соседствуют с азартом, его мечты о гармонии сталкиваются с реальностью.

Сюжет становится трагичным, когда Арбенин замечает браслет Нины в руках другого мужчины. Эта находка становится не только поворотным моментом в его жизни, но и символом предательства и утраты. Лермонтов, будучи немногим старше 20 лет, был критикован за мятежный дух и обилие страстей в своем произведении, но это лишь добавляет глубины драме.

Современная интерпретация спектакля, получившая поддержку Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны», служит призывом к диалогу. Это не просто театральное представление, а зеркало, в котором отражаются актуальные страсти нашей эпохи.

Не упустите шанс увидеть яркое шоу, которое поднимет важные вопросы о любви, лицемерии и истинных ценностях.

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