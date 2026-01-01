Гала-шоу Иллюзионного Форума

Триумф магии: финал Иллюзионного Форума

Московский театр иллюзии вновь открывает свои двери для зрителей, приглашающих на «Триумф магии». Это заключительное мероприятие II Российского Иллюзионного Форума (РИФ-2026) станет настоящим праздником иллюзионного искусства.

На основной сцене театра пройдёт торжественная церемония награждения победителей в различных номинациях. Участники форума, как профессионалы, так и любители, смогут насладиться грандиозным ГАЛА-ШОУ, в котором примут участие признанные мастера жанра, а также звёздные гости.

Лучшие фокусники, микромаги и менталисты получат заслуженные награды и признание в профессиональном сообществе. Кульминацией мероприятия станет заключительное иллюзионное шоу, которое объединит выступления как призёров международных конгрессов фокусников, так и победителей РИФ-2026.

