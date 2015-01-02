Спектакль Жизель, или Вилисы

«Жизель, или Вилисы»: Классика Романтического Балета

«Жизель, или Вилисы» — это бессмертный шедевр романтического балета XIX века, который сохраняет свое очарование на протяжении многих лет.

Сюжет

Юная Жизель, после того как узнает о предательстве возлюбленного, от горя теряет рассудок и умирает. В конце концов, она становится одной из вилис — призраков невест, умерших до своей свадьбы. Каждую ночь, в полночь, вилисы возвращаются в мир живых, чтобы искать мести. Мужчины, случайно попавшие в их окрестности, становятся жертвами этих призраков: вилисы заставляют их танцевать до тех пор, пока те не умирают от усталости.

Режиссура

Народный артист СССР Никита Долгушин представляет свою редакцию этого знаменитого балета. Его интерпретация приносит новую жизнь в этот классический спектакль, сохраняя при этом все традиционные элементы, которые сделали «Жизель» столь любимой зрителями.

Спектакль от НОВАТ

НОВАТ (Новосибирский театр оперы и балета) с гордостью представляет этот балет, который является примером истинного романтического искусства и выразительного танца. Не упустите возможность насладиться этим вечным произведением и его завораживающим исполнением.

Приходите погрузиться в мир «Жизель» и почувствуйте магию романтического балета в исполнении лучших мастеров сцены!