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Жизель, или Вилисы
Киноафиша Жизель, или Вилисы

Спектакль Жизель, или Вилисы

6+
Режиссер Жюль Перро, Жан Коралли, Мариус Петипа, Никита Долгушин
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Жизель, или Вилисы»: Классика Романтического Балета

«Жизель, или Вилисы» — это бессмертный шедевр романтического балета XIX века, который сохраняет свое очарование на протяжении многих лет.

Сюжет

Юная Жизель, после того как узнает о предательстве возлюбленного, от горя теряет рассудок и умирает. В конце концов, она становится одной из вилис — призраков невест, умерших до своей свадьбы. Каждую ночь, в полночь, вилисы возвращаются в мир живых, чтобы искать мести. Мужчины, случайно попавшие в их окрестности, становятся жертвами этих призраков: вилисы заставляют их танцевать до тех пор, пока те не умирают от усталости.

Режиссура

Народный артист СССР Никита Долгушин представляет свою редакцию этого знаменитого балета. Его интерпретация приносит новую жизнь в этот классический спектакль, сохраняя при этом все традиционные элементы, которые сделали «Жизель» столь любимой зрителями.

Спектакль от НОВАТ

НОВАТ (Новосибирский театр оперы и балета) с гордостью представляет этот балет, который является примером истинного романтического искусства и выразительного танца. Не упустите возможность насладиться этим вечным произведением и его завораживающим исполнением.

Приходите погрузиться в мир «Жизель» и почувствуйте магию романтического балета в исполнении лучших мастеров сцены!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 12 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
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