Спектакль Калека с острова Инишмаан

Ирландец Мартин МакДонах, часто сравниваемый с театральным Тарантино, представляет свою пьесу «Калека с острова Инишмаан». В этой работе МакДонах обращается к теме жителей отдаленного острова, которые, несмотря на отчуждение друг от друга, боятся внешнего мира. Сюжет разворачивается в пределах острова, что акцентирует внимание на специфике местности, характерной для большинства произведений автора.
Пермский режиссер Сергей Федотов, ставящий «Калеку», уловил параллели между постсоветским пространством и ирландской захолустью, понимая, что истинные отличия кроются не в географии, а в душевной захолустности. Он первым в России перенесет на сцену эту уникальную атмосферу, в которой черный юмор, колоритные персонажи и криминал переплетаются в зыбкой реальности.
Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность окунуться в мир темного юмора и неожиданных поворотов, которые раскрывают глубинные аспекты человеческой психологии. Он подарит зрителям новый взгляд на взаимоотношения, невзирая на границы времени и места.
У Сергея Фёдорова свой стиль для пьес Мартина МакДонаха. Спектакли всегда с выстроенными декорациями, будь то бар или комната, общая цветовая гамма близится к грязно-коричневому, актёры играют на надрыве. Получается ирландская чернуха, но с юмором. И, что важно, надеждой, каким-никаким светом, пусть и неочевидным. Поэтому чернуха Фёдорова, это довольно часто смотрибельная чернуха, чернуха с отсылками к Библии и русскому духу. Сегодня рассмотрим спектакль «Калека с Инишмаана» в театре «Старый дом» в Новосибирске, режиссёр Сергей Фёдоров.