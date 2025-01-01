Спектакль Калека с острова Инишмаан

Меню
Калека с острова Инишмаан
Интеллектуальная комедия модного драматурга МакДонаха 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

Ирландец Мартин МакДонах, часто сравниваемый с театральным Тарантино, представляет свою пьесу «Калека с острова Инишмаан». В этой работе МакДонах обращается к теме жителей отдаленного острова, которые, несмотря на отчуждение друг от друга, боятся внешнего мира. Сюжет разворачивается в пределах острова, что акцентирует внимание на специфике местности, характерной для большинства произведений автора.

Творческая концепция

Пермский режиссер Сергей Федотов, ставящий «Калеку», уловил параллели между постсоветским пространством и ирландской захолустью, понимая, что истинные отличия кроются не в географии, а в душевной захолустности. Он первым в России перенесет на сцену эту уникальную атмосферу, в которой черный юмор, колоритные персонажи и криминал переплетаются в зыбкой реальности.

Интересные факты о спектакле

  • Пьесы МакДонаха часто имеют названия, связанные с конкретными местами на карте, что подчеркивает их глубокую привязанность к локальной культуре и атмосфере.
  • «Калека с острова Инишмаан» воплощает тему внутренней изоляции и человеческих связей, несмотря на географическое отдаление.

Почему стоит посмотреть

Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность окунуться в мир темного юмора и неожиданных поворотов, которые раскрывают глубинные аспекты человеческой психологии. Он подарит зрителям новый взгляд на взаимоотношения, невзирая на границы времени и места.

 

Режиссер
Сергей Федотов
В ролях
Вера Сергеева
Халида Иванова
Андрей Сенько
Виталий Саянок
Тимофей Мамлин

Отзывы

Наша рецензия: Там ирландский дух, там Русью пахнет. Рецензия на спектакль «Калека с Инишмаана» в театре «Старый дом»

У Сергея Фёдорова свой стиль для пьес Мартина МакДонаха. Спектакли всегда с выстроенными декорациями, будь то бар или комната, общая цветовая гамма близится к грязно-коричневому, актёры играют на надрыве. Получается ирландская чернуха, но с юмором. И, что важно, надеждой, каким-никаким светом, пусть и неочевидным. Поэтому чернуха Фёдорова, это довольно часто смотрибельная чернуха, чернуха с отсылками к Библии и русскому духу. Сегодня рассмотрим спектакль «Калека с Инишмаана» в театре «Старый дом» в Новосибирске, режиссёр Сергей Фёдоров.

 

Читать дальше

Фотографии

Калека с острова Инишмаан Калека с острова Инишмаан

