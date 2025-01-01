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Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

18+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

Что сегодня означает знаменитая фраза «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»? Лев Толстой, создавая одну из самых захватывающих историй любви и смерти, переживал разрушение традиционных моделей поведения и страх перед прогрессом. В спектакле Андрея Прикотенко, который также является автором нового текста, сюжет невероятной чувственности и интимности прорастает современными проблемами и триггерами.

Современные аспекты

Сменились мотивы, ритмы и взаимоотношения людей друг с другом, с миром и с собой. Мы погружены в соцсети, не скрыться от абсолютной публичности, политика и рыночные технологии не оставляют нас в покое. Но, как и сто лет назад, нашу гонку способен приостановить случай единичной личности, такой, как Анна Каренина.

Главная героиня

Анна Каренина — это символ любви, которая идет вопреки всему. Она любит бескорыстно, самоотверженно, жертвенно и в то же время разрушительно. Вопрос о том, согласится ли человек обменять свое истинное чувство на привычный покой и универсальное счастье, остается открытым.

Особенности постановки

Андрей Прикотенко, известный своей способностью совмещать классику с современными темами, предлагает зрителю новый взгляд на знаменитое произведение. В его интерпретации Толстого звучат актуальные проблемы, позиции и боли, с которыми сталкивается современный человек.

Режиссер
Андрей Прикотенко
В ролях
Альбина Лозовая
Алексей Ефимов
Евгений Варава
Анатолий Григорьев
Тимофей Мамлин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 2 сентября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 500 ₽
Новосибирск, 3 сентября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Анна Каренина

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