Спектакль «Фро» по А. Платонову в Краснодарском театре драмы им. Горького

Краснодарский театр имени Горького приглашает зрителей на премьеру спектакля «Фро». Это яркое театральное событие обещает стать настоящим открытием сезона.

О спектакле

«Фро» — это история о любви, о поисках себя и о том, как иногда судьба подбрасывает неожиданные испытания. Спектакль основан на произведениях А. Платонова, сумевшего в своих текстах передать глубокие человеческие переживания и социальные проблемы.

Интересные факты

Работа над спектаклем началась в начале 2023 года, и это первая постановка «Фро» в Краснодаре.

Режиссером спектакля выступил известный театральный мастер, который уже завоевал признание на международной арене.

В главных ролях — талантливые актеры театра, которые смогли максимально передать эмоции своих персонажей.

Не пропустите!

«Фро» — это возможность не только насладиться великолепной игрой актеров, но и задуматься о важнейших аспектах человеческого существования. Успейте забронировать свои места!