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Фро
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Спектакль Фро

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Филипп Гуревич
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Фро» по А. Платонову в Краснодарском театре драмы им. Горького

Краснодарский театр имени Горького приглашает зрителей на премьеру спектакля «Фро». Это яркое театральное событие обещает стать настоящим открытием сезона.

О спектакле

«Фро» — это история о любви, о поисках себя и о том, как иногда судьба подбрасывает неожиданные испытания. Спектакль основан на произведениях А. Платонова, сумевшего в своих текстах передать глубокие человеческие переживания и социальные проблемы.

Интересные факты

  • Работа над спектаклем началась в начале 2023 года, и это первая постановка «Фро» в Краснодаре.
  • Режиссером спектакля выступил известный театральный мастер, который уже завоевал признание на международной арене.
  • В главных ролях — талантливые актеры театра, которые смогли максимально передать эмоции своих персонажей.

Не пропустите!

«Фро» — это возможность не только насладиться великолепной игрой актеров, но и задуматься о важнейших аспектах человеческого существования. Успейте забронировать свои места!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 16 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Краснодар, 17 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Краснодар, 24 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
Краснодар, 25 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽

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