Спектакль Фро

Краснодарский театр имени Горького приглашает зрителей на премьеру спектакля «Фро». Это яркое театральное событие обещает стать настоящим открытием сезона.
«Фро» — это история о любви, о поисках себя и о том, как иногда судьба подбрасывает неожиданные испытания. Спектакль основан на произведениях А. Платонова, сумевшего в своих текстах передать глубокие человеческие переживания и социальные проблемы.
«Фро» — это возможность не только насладиться великолепной игрой актеров, но и задуматься о важнейших аспектах человеческого существования. Успейте забронировать свои места!