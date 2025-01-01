Меню
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 0+
Режиссер Юрий Григорович
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебное Путешествие в Мир Снов

Сказочный сюжет, созданный Э.Т.А. Гофманом, вдохновил на создание гениального русского балета П. Чайковского «Щелкунчик». Академик Б. Асафьев отмечал, что «Щелкунчик» — это «совершеннейшее художественное явление», которое представляет собой симфонию о детстве. Это время, когда детские страхи и надежды на юность переплетаются, а куклы кажутся живыми.

Сюжет и Действие

Действие балета начинается в уютном немецком доме господина Штальбаума в рождественскую ночь. Сюжет разворачивается как сказочное путешествие по елке к мерцающей в небе таинственной звезде. Главные герои — Мари и Щелкунчик — вместе с забавными куклами стремятся к этой звезде, но на их пути стоят злые мыши во главе с мышиным королем.

Кульминация и Победа

События достигают своей кульминации в решающем бою Щелкунчика с мышиным войском. Это сражение завершается полной победой Щелкунчика, что символизирует торжество добра, любви и гармонии. В финале сна Мари видит в Щелкунчике своего возлюбленного, что подчеркивает глубину эмоционального послания балета.

Новая Интерпретация Классики

Балет наполнен мерой гротеска и быта, а также наивной кукольности и глубокой человечности. Хореограф-постановщик Ю. Григорович создал совершенно новую интерпретацию классического балета. Все танцы и композиции оригинальны, что делает спектакль уникальным и запоминающимся.

Не упустите возможность насладиться этой волшебной историей о любви и доброте, погружаясь в мир, где сбываются мечты!

В других городах

Краснодар, 12 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
14:00 от 800 ₽ 18:30 от 800 ₽
Краснодар, 13 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
13:00 от 800 ₽ 17:00
Краснодар, 14 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
13:00 от 800 ₽ 17:00 от 800 ₽
Краснодар, 15 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
14:00 от 800 ₽ 18:30
Краснодар, 16 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
14:00 от 800 ₽ 18:30 от 800 ₽
Краснодар, 17 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
14:00 от 800 ₽ 18:30 от 800 ₽

