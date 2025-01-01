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Франкенштейн
Билеты от 2000₽
Киноафиша Франкенштейн

Спектакль Франкенштейн

Постановка
Среда 21 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей»

Однажды дождливым летом на берегу Женевского озера группа молодых английских интеллектуалов и романтиков – Джордж Байрон, Джон Полидори, Перси Биши Шелли и его возлюбленная Мэри – развлекалась придумыванием страшных историй. Никто тогда не мог предположить, что сочинение 18-летней Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» станет одним из самых известных готических романов, породив множество вариаций и экранизаций.

Имя ученого Виктора Франкенштейна, создавшего чудовище из мертвой материи, в массовом сознании закрепилось за его творением, став синонимом всего уродливого, искусственного и противоестественного. Спустя 200 лет режиссер Надя Кубайлат обращается к этому знаковому произведению, чтобы заново открыть его поэтику.

Возвращение к первоисточнику

«Иногда литературные произведения обрастают таким количеством интерпретаций, домыслов и штампов, что за всем этим забывается первоисточник. Впервые открыв эту книгу, я имела определённые ожидания и ассоциации, которые возникают у каждого из нас при слове «Франкенштейн». Но оригинальная история оказалась гораздо интереснее, сложнее, парадоксальнее и поэтичнее всех этих домыслов», – делится своими мыслями Надя Кубайлат.

Театральный формат

Режиссер подчеркивает, что именно эту историю ей хочется перевести на язык театра. Интересный факт: действие спектакля начинается в Санкт-Петербурге, что добавляет новую грань к известной истории.

Приглашаем зрителей на этот необычный спектакль, который предложит свежий взгляд на классический роман и раскроет его многослойность. Не упустите возможность стать частью этого театрального события!

Режиссер
Надя Кубайлат
В ролях
Яна Кузина
Илья Никулин
Александр Николаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Среда 21 Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Франкенштейн Франкенштейн Франкенштейн Франкенштейн Франкенштейн

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