Укрощение строптивого
Билеты от 0₽
Киноафиша Укрощение строптивого

Спектакль Укрощение строптивого

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Озорной мюзикл «Укрощение строптивого» в театре на Мельникова

«Укрощение строптивого» — мюзикл, который задаёт тон настоящему итальянскому темпераменту. Это дерзкое, нежное и хулиганское представление, полное романтики и увлекательных поворотов сюжета. С серыми небесами большого города на время покинем, чтобы окунуться в жаркое солнце итальянской деревни, насыщенной виноградниками и страстями.

Сюжет

Главный герой, Элия Кодоньо, — фермер с философским складом ума и мизантропическими наклонностями. Его жизнь строго организована: утренние работы, вечерние ворчания и физический труд. Но всё меняется, когда в его жизнь неожиданно врывается Лиза Сильвестри. Она — красивая, избалованная и острая на язык, с амбициями покорить самого неприступного мужчину.

Конфликт

Два строптивых сердца сталкиваются в борьбе за превосходство. Лиза уверена, что сможет заставить Элию пасть к её ногам, но он считает её стихийным бедствием. В этой войне любви нет места компромиссам: из-за их упрямства вскоре начнётся настоящая битва за чувства.

Музыка и атмосфера

Каждая сцена сопровождается любимыми итальянскими песнями, создавая особую атмосферу. Это превращает «Укрощение строптивого» в незабываемое зрелище, полное эмоций и неожиданных развязок. Не упустите шанс насладиться этим великолепным спектаклем!

Приходите, это лучшее лекарство от скуки и фальшивых чувств!

Купить билет на спектакль Укрощение строптивого

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
22 марта воскресенье
18:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
17 апреля пятница
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 600 ₽
22 мая пятница
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
26 июня пятница
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 600 ₽
3 июля пятница
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
4 июля суббота
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 600 ₽
1 августа суббота
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
12 сентября суббота
19:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 600 ₽

