Спектакль Квартирник «Всё начинается с любви...»

«Всё начинается с любви» – квартирник о советской романтике

«Всё начинается с любви...» – эта строчка из стихотворения Рождественского станет девизом нашего квартирника, который подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу советской эпохи через призму любви. На нашем вечере вы услышите строки о любви из самых разных произведений, которые могут быть как знакомыми с детства, так и новыми для вашего восприятия.

Молодые артисты, включая актёров театров Мюзикла, Наций, РАМТа и Московского театра Комедии, воссоздадут для вас лучшие моменты советской романтики. Их исполнительское мастерство позволит услышать родные сердцу песни, рассказы и стихи в новом свете, наполнив их свежими красками и эмоциями.

Что вас ждёт на вечере

Уникальность нашего квартирника заключается в живом исполнении. Вы сможете насладиться:

живым вокалом и музыкальными инструментами;

юмором и танцами;

неформальной атмосферой общения со зрителем.

Мы уверены, что такая непринуждённая обстановка не даст вам заскучать ни на секунду. В конце вечера вас ожидает безпроигрышная лотерея, где каждый сможет попробовать свою удачу!

Ждём вас, и помните: «Все начинается с любви!»