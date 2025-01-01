Спектакль Квартирник «Всё начинается с любви...»

«Всё начинается с любви...» – эта строчка из стихотворения Рождественского станет девизом нашего квартирника, который подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу советской эпохи через призму любви. На нашем вечере вы услышите строки о любви из самых разных произведений, которые могут быть как знакомыми с детства, так и новыми для вашего восприятия.
Молодые артисты, включая актёров театров Мюзикла, Наций, РАМТа и Московского театра Комедии, воссоздадут для вас лучшие моменты советской романтики. Их исполнительское мастерство позволит услышать родные сердцу песни, рассказы и стихи в новом свете, наполнив их свежими красками и эмоциями.
Уникальность нашего квартирника заключается в живом исполнении. Вы сможете насладиться:
Мы уверены, что такая непринуждённая обстановка не даст вам заскучать ни на секунду. В конце вечера вас ожидает безпроигрышная лотерея, где каждый сможет попробовать свою удачу!
Ждём вас, и помните: «Все начинается с любви!»