Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Квартирник «Всё начинается с любви...»
Билеты от 1600₽
Киноафиша Квартирник «Всё начинается с любви...»

Спектакль Квартирник «Всё начинается с любви...»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

«Всё начинается с любви» – квартирник о советской романтике

«Всё начинается с любви...» – эта строчка из стихотворения Рождественского станет девизом нашего квартирника, который подарит вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу советской эпохи через призму любви. На нашем вечере вы услышите строки о любви из самых разных произведений, которые могут быть как знакомыми с детства, так и новыми для вашего восприятия.

Молодые артисты, включая актёров театров Мюзикла, Наций, РАМТа и Московского театра Комедии, воссоздадут для вас лучшие моменты советской романтики. Их исполнительское мастерство позволит услышать родные сердцу песни, рассказы и стихи в новом свете, наполнив их свежими красками и эмоциями.

Что вас ждёт на вечере

Уникальность нашего квартирника заключается в живом исполнении. Вы сможете насладиться:

  • живым вокалом и музыкальными инструментами;
  • юмором и танцами;
  • неформальной атмосферой общения со зрителем.

Мы уверены, что такая непринуждённая обстановка не даст вам заскучать ни на секунду. В конце вечера вас ожидает безпроигрышная лотерея, где каждый сможет попробовать свою удачу!

Ждём вас, и помните: «Все начинается с любви!»

Купить билет на спектакль Квартирник «Всё начинается с любви...»

Помощь с билетами
Октябрь
Декабрь
16 октября четверг
19:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 1600 ₽
10 декабря среда
19:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Загадочное ночное убийство собаки
16+
Драма
Загадочное ночное убийство собаки
23 сентября в 19:00 Современник. Другая сцена
от 3500 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
8 ноября в 20:00 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 1500 ₽
Беги, Алиса, беги
16+
Драма Современная драма
Беги, Алиса, беги
7 ноября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше