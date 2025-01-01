Меню
Записи Ковякина
Театральный центр «На Плющихе» 12+
О концерте/спектакле

Моноспектакль Сергея Загребнева по повести Леонида Леонова 

Спектакль проходит в уютной атмосфере камерного театра, где зрители и артисты находятся на расстоянии вытянутой руки. Встреча с публикой начинается с приветственного бокала игристого и сладкого десерта, создавая атмосферу тепла и дружелюбия. После спектакля зрители смогут сделать фотографии с актёрами, что делает вечер ещё более личным и запоминающимся.

Спектакль «Записи Ковякина: ищу выхода из плана жизни»
Моноспектакль Сергея Загребнева по повести Леонида Леонова. Это произведение о любви, судьбе, революции и глубоких открытиях, которые герои делают, сталкиваясь с заблуждениями и истинами жизни. Спектакль — это сочетание иронии и глубины, веселья и страха, раскрывающее важные темы через призму личной трагедии.

Достижения спектакля

  • Гран-при VIII Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI (2018)
  • Победитель XXV Фестиваля «Рождественский парад» (2018) в номинации «Лучший моноспектакль»
  • «Лучшая мужская роль» на XI Международном фестивале «Смоленский ковчег» (2018)
  • Победитель VI Московского театрального фестиваля «Московская обочина» (2016) в номинации «Лучший моноспектакль»
  • Приз за «Яркий режиссёрский дебют» на ХХII Международном театральном фестивале «Русская Классика. Лобня-2017»
  • Дипломант IX Московского Международного фестиваля моноспектаклей SOLO (2016)

О сюжете
Андрей Ковякин — человек из захолустного городка Гогулев, не самый значимый среди местных, но он полон любви к жизни, людям и своему родному городу. Но череда трагических событий меняет его жизнь навсегда. Внезапно мир переворачивается, и всё идет против течения. Как жить, когда всё становится чужим и непонимаемым?

Режиссер
Сергей Загребнев
В ролях
Сергей Загребнев
Сентябрь
26 сентября пятница
19:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1300 ₽

Фотографии

