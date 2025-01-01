Спектакль проходит в уютной атмосфере камерного театра, где зрители и артисты находятся на расстоянии вытянутой руки. Встреча с публикой начинается с приветственного бокала игристого и сладкого десерта, создавая атмосферу тепла и дружелюбия. После спектакля зрители смогут сделать фотографии с актёрами, что делает вечер ещё более личным и запоминающимся.
Спектакль «Записи Ковякина: ищу выхода из плана жизни»
Моноспектакль Сергея Загребнева по повести Леонида Леонова. Это произведение о любви, судьбе, революции и глубоких открытиях, которые герои делают, сталкиваясь с заблуждениями и истинами жизни. Спектакль — это сочетание иронии и глубины, веселья и страха, раскрывающее важные темы через призму личной трагедии.
Достижения спектакля
О сюжете
Андрей Ковякин — человек из захолустного городка Гогулев, не самый значимый среди местных, но он полон любви к жизни, людям и своему родному городу. Но череда трагических событий меняет его жизнь навсегда. Внезапно мир переворачивается, и всё идет против течения. Как жить, когда всё становится чужим и непонимаемым?