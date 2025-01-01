Моноспектакль Сергея Загребнева по повести Леонида Леонова

Спектакль проходит в уютной атмосфере камерного театра, где зрители и артисты находятся на расстоянии вытянутой руки. Встреча с публикой начинается с приветственного бокала игристого и сладкого десерта, создавая атмосферу тепла и дружелюбия. После спектакля зрители смогут сделать фотографии с актёрами, что делает вечер ещё более личным и запоминающимся.

Спектакль «Записи Ковякина: ищу выхода из плана жизни»

Моноспектакль Сергея Загребнева по повести Леонида Леонова. Это произведение о любви, судьбе, революции и глубоких открытиях, которые герои делают, сталкиваясь с заблуждениями и истинами жизни. Спектакль — это сочетание иронии и глубины, веселья и страха, раскрывающее важные темы через призму личной трагедии.

Достижения спектакля

Гран-при VIII Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI (2018)

Победитель XXV Фестиваля «Рождественский парад» (2018) в номинации «Лучший моноспектакль»

«Лучшая мужская роль» на XI Международном фестивале «Смоленский ковчег» (2018)

Победитель VI Московского театрального фестиваля «Московская обочина» (2016) в номинации «Лучший моноспектакль»

Приз за «Яркий режиссёрский дебют» на ХХII Международном театральном фестивале «Русская Классика. Лобня-2017»

Дипломант IX Московского Международного фестиваля моноспектаклей SOLO (2016)

О сюжете

Андрей Ковякин — человек из захолустного городка Гогулев, не самый значимый среди местных, но он полон любви к жизни, людям и своему родному городу. Но череда трагических событий меняет его жизнь навсегда. Внезапно мир переворачивается, и всё идет против течения. Как жить, когда всё становится чужим и непонимаемым?