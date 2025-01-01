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Анна на шее
Билеты от 750₽
Киноафиша Анна на шее

Спектакль Анна на шее

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 1 час 40 минут без антракта
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Драма молодой женщины в пьесе А. П. Чехова

Пьеса «Анна на шее», написанная Чеховым в 1895 году, изображает драму молодой женщины, оказавшейся в условиях, где ей приходится продавать себя. В произведении Чехов не даёт прямого осуждения или обличения, но его горькая ирония и ощущение трагичности происходящего раскрывают всю безысходность ситуации.

Юмор и ирония в постановке Марка Розовского
Марк Розовский, народный артист РФ, в своей постановке привнёс свой характерный стиль, который включает юмор и иронию. Эти элементы выгодно отличают его подход от других театральных интерпретаций, делая спектакль уникальным и многослойным.

Живая музыка и стихи, создающие атмосферу
Музыка, написанная заслуженным артистом РФ Максимом Дунаевским, а также стихи Юрия Ряшенцева, прозвучат в спектакле в живом исполнении, добавляя дополнительную эмоциональную глубину и подчёркивая основные темы пьесы.

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Евгения Львова
Алиса Тарасенко
Александр Масалов
Денис Юченков
Василий Рахманин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽
28 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

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