Фестиваль «ЖАТВА» 2026

Фестиваль «Жатва» в Воронеже летом 2026

Фестиваль «Жатва» — это уникальное событие, объединяющее традиции и современные тенденции русского фольклора. Он проходит в Воронеже и приглашает зрителей на масштабное празднование культуры.

Разнообразная программа

В этом году программа фестиваля обещает быть особенно насыщенной. На протяжении двух дней зрителям предстоит увидеть выступления артистов со всей страны, включая музыкантов, театры и лекторов. В программе также запланированы интерактивные станции и театрализованные локации.

Неповторимые локации

Посетители фестиваля смогут насладиться «деревней сказок», кемпингом, арт-объектами и фуд-траками от лучших рестораторов Черноземья. Это отличная возможность попробовать блюда местной кухни и насладиться атмосферой творчества и искусства.

Кому понравится фестиваль

«Жатва» будет интересна всем, кто ценит современное искусство и народные традиции. Фестиваль создан для того, чтобы объединить людей разных возрастов и интересов.

Хедлайнер мероприятия

Имя главного исполнителя еще не объявлено, однако организаторы обещают, что это будет яркое и запоминающееся выступление.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного фольклорного праздника в Воронеже!