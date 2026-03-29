Три дня фольклора: фестиваль «Жатва» в Воронеже 2026

«Жатва» в Воронеже - проект с особым колоритом и вниманием к народному искусству. Рассказываем о том, каким будет фестиваль в 2026 и где приобрести билеты.

Фестиваль «Жатва» не просто возвращается к корням, а словно проращивает из них новые побеги. Все действо разворачивается на открытом воздухе, объединяя искусство и культуру.

Обведите в календаре три летних дня - 21, 22 и 23 августа. И отправляйтесь на фестиваль - бегать босиком по зеленой траве, ночевать в палатке и водить хороводы под современный фолк. Билеты уже в продаже. Рассказываем, почему стоит их приобрести.

Фестиваль «Жатва» - это место

Организаторы находят такие места, где когда-то была жизнь. Люди ушли осваивать новые места, но место все еще хранит их следы. Первый фестиваль проходил осенью 2025-го на территории эко-отеля за пределами Воронежа.

В 2026 в качестве площадки выбрали просторы неподалеку от села Горожанка в Воронежской области. Это более 35 гектаров открытого пространства, которые создатели проекта превратят в место для праздника.

Сохранившиеся тропинки и другие признаки жизни на этом месте станут помощниками в логистике: от них будут отталкиваться при организации локаций фестиваля, вдоль дорожек установят указатели, а деревья и травы станут частью декораций. Так организаторы хотят подчеркнуть важность памяти места и уважения к прошлому.

Фестиваль «Жатва» - это музыка

Полный лайн-ап фестиваля еще не объявлен. Однако, исходя из философии фестиваля, можно точно сказать, что все приглашенные артисты в какой-то степени используют в творчестве народные мотивы.

Известно, что в один из дней фестиваля выступит DRUMMATIX. Екатерина Бардыш родом из Омска и каждая ее песня будто создана, чтобы топить сибирский лед. Она миксует шаманские мотивы, хип-хоп и фольклор, а ее уникальный тембр невозможно ни с чем спутать.

О том, кто еще выступит на фестивале будут постепенно рассказывать на официальном сайте и в социальных сетях проекта.

Фестиваль «Жатва» - это путешествие

Территория фестиваля будет наполнена самыми разными локациями и смыслами. Это мультижанровый проект, где каждый найдет точку по интересам: послушать музыку, посмотреть театр, освоить народные ремесла и многое другое.

Пространство первого фестиваля было создано как «Деревня сказок», где на протяжении всего времени по территории бродили волшебные герои, создавая ощущение перехода в иное измерение. В 2026 организаторы хотят еще больше масштабировать эту идею.

Особое место уделяют самым маленьким участникам. Для детей проводят игры, конкурсы и мягко знакомят с традициями. Программу придумывают так, чтобы она была интересна для любого возраста.