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Дурочка и зэк
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дурочка и зэк

Спектакль Дурочка и зэк

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Постановка Виктории Печерниковой по пьесе Владимира Лидского

Любить нельзя смеяться
Пьеса Владимира Лидского стала основой для трогательной постановки Виктории Печерниковой. История девушки, мечтающей о любви, раскрывает всю палитру человеческих чувств: от наивной преданности до сложных вопросов о добре и зле. Ее избранник – человек с темным прошлым, кажется, далек от светлых порывов. Но чем ближе их взаимодействие, тем яснее становится, что он тоже жаждет простого человеческого тепла.

О постановке
Этот спектакль, одновременно добрый и забавный, наполнен искренностью и светом. Зрители смогут посмеяться, проникнуться переживаниями героев и поразмышлять о том, как важно уметь принимать и прощать. Финал обещает быть неожиданным, оставляя ощущение тепла и надежды.

Режиссер
Виктория Печерникова
В ролях
Татьяна Циренина
Иван Мамонов
Елена Санаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽
18 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Дурочка и зэк Дурочка и зэк Дурочка и зэк Дурочка и зэк Дурочка и зэк Дурочка и зэк Дурочка и зэк Дурочка и зэк

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