Спектакль Дурочка и зэк

Постановка Виктории Печерниковой по пьесе Владимира Лидского

Любить нельзя смеяться

Пьеса Владимира Лидского стала основой для трогательной постановки Виктории Печерниковой. История девушки, мечтающей о любви, раскрывает всю палитру человеческих чувств: от наивной преданности до сложных вопросов о добре и зле. Ее избранник – человек с темным прошлым, кажется, далек от светлых порывов. Но чем ближе их взаимодействие, тем яснее становится, что он тоже жаждет простого человеческого тепла.

О постановке

Этот спектакль, одновременно добрый и забавный, наполнен искренностью и светом. Зрители смогут посмеяться, проникнуться переживаниями героев и поразмышлять о том, как важно уметь принимать и прощать. Финал обещает быть неожиданным, оставляя ощущение тепла и надежды.