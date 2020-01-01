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Спящая красавица
Билеты от 500₽
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

Постановка
Театр на Басманной 0+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сказка о любви и доброте: «Спящая красавица» в Театре на Басманной

Сюжет знаменитого спектакля, представленного Московским Театром на Басманной, основан на известной и любимой во всем мире сказке Шарля Перро «Спящая красавица». Эта волшебная история вдохновила множество авторов, начиная с А.С. Пушкина с его «Сказкой о мертвой царевне и семи богатырях» и заканчивая Уолтом Диснеем, создателем мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

Великолепная музыка к одноименному балету была написана композитором П.И. Чайковским. Фрагменты этого произведения, наряду с музыкой М.П. Мусоргского, органично вплетаются в драматургическую ткань нашего спектакля, создавая уникальную атмосферу.

Сюжет и персонажи

По сюжету, принц и принцесса, обрученные еще с колыбели, оказываются разлучены злой волшебницей. Проходят годы, и повзрослевшие молодые люди, никогда не встречавшиеся ранее, случайно знакомятся и влюбляются друг в друга. Однако злые силы пытаются помешать их судьбоносному союзу, подготавливая все новые испытания.

Преодоление трудностей

Наши герои мужественно преодолевают все хитроумные козни с помощью добрых фей, которые, как правило, являются незаменимыми помощниками в таких сказках. По закону жанра, все заканчивается сокрушительной победой добра над злом и апофеозом любви.

Для всей семьи

Сказочно красивый спектакль «Спящая красавица» — это настоящее удовольствие для зрителей всех возрастов. Это отличный повод для семейного похода на красочное музыкальное представление, которое оставит незабываемые впечатления!

Режиссер
Жанна Тертерян
В ролях
Геннадий Землянский
Юлия Корсакова
Ирина Елисеева
Анастасия Cиваева
Ольга Сударенкова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
12:00 от 500 ₽

Фотографии

Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица

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