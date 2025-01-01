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Ежик, Медвежонок и Заяц
Киноафиша Ежик, Медвежонок и Заяц

Спектакль Ежик, Медвежонок и Заяц

Постановка
Мастерская 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказки Сергея Козлова на сцене

Спектакль «Ёжик, Медвежонок и Заяц» основывается на сказках Сергея Козлова и раскрывает волшебство и красоту повседневной жизни. Погружаясь в мир природы, мы узнаем, как обычные вещи могут стать источником удивления и радости.

Герои и их путешествия

  • Ёжик приглашает нас увидеть красоту в обыденных вещах: в тишине, знакомых местах и даже в простых веточках.
  • Медвежонок, с его открытостью и искренностью, стремится понять и почувствовать всё то, что открывает ему Ёжик. Его стремление к познанию делает каждое приключение успешным.
  • Зайчик не всегда легко воспринимает чудеса, которые происходят вокруг него, но старается довериться своим друзьям и сталкивается с непредсказуемыми загадками.

Темы спектакля

Режиссёр Максим Фомин через историю героев затрагивает важные темы: доверие к обстоятельствам, ценность дружбы и внимательное отношение к окружающему миру. Спектакль учит маленьких и больших зрителей находить счастье в этом сложном и порой непонятном мире.

 

Режиссер
Максим Фомин
В ролях
Ричард Ардашин
Кирилл Гордлеев
Никита Капралов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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