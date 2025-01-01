Спектакль Ежик, Медвежонок и Заяц

Сказки Сергея Козлова на сцене

Спектакль «Ёжик, Медвежонок и Заяц» основывается на сказках Сергея Козлова и раскрывает волшебство и красоту повседневной жизни. Погружаясь в мир природы, мы узнаем, как обычные вещи могут стать источником удивления и радости.

Герои и их путешествия

Ёжик приглашает нас увидеть красоту в обыденных вещах: в тишине, знакомых местах и даже в простых веточках.

приглашает нас увидеть красоту в обыденных вещах: в тишине, знакомых местах и даже в простых веточках. Медвежонок , с его открытостью и искренностью, стремится понять и почувствовать всё то, что открывает ему Ёжик. Его стремление к познанию делает каждое приключение успешным.

, с его открытостью и искренностью, стремится понять и почувствовать всё то, что открывает ему Ёжик. Его стремление к познанию делает каждое приключение успешным. Зайчик не всегда легко воспринимает чудеса, которые происходят вокруг него, но старается довериться своим друзьям и сталкивается с непредсказуемыми загадками.

Темы спектакля

Режиссёр Максим Фомин через историю героев затрагивает важные темы: доверие к обстоятельствам, ценность дружбы и внимательное отношение к окружающему миру. Спектакль учит маленьких и больших зрителей находить счастье в этом сложном и порой непонятном мире.