Спектакль Ежик, Медвежонок и Заяц

Сказки Сергея Козлова на сцене
Спектакль «Ёжик, Медвежонок и Заяц» основывается на сказках Сергея Козлова и раскрывает волшебство и красоту повседневной жизни. Погружаясь в мир природы, мы узнаем, как обычные вещи могут стать источником удивления и радости.
Герои и их путешествия
- Ёжик приглашает нас увидеть красоту в обыденных вещах: в тишине, знакомых местах и даже в простых веточках.
- Медвежонок, с его открытостью и искренностью, стремится понять и почувствовать всё то, что открывает ему Ёжик. Его стремление к познанию делает каждое приключение успешным.
- Зайчик не всегда легко воспринимает чудеса, которые происходят вокруг него, но старается довериться своим друзьям и сталкивается с непредсказуемыми загадками.
Темы спектакля
Режиссёр Максим Фомин через историю героев затрагивает важные темы: доверие к обстоятельствам, ценность дружбы и внимательное отношение к окружающему миру. Спектакль учит маленьких и больших зрителей находить счастье в этом сложном и порой непонятном мире.