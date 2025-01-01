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Еврейское счастье
Киноафиша Еврейское счастье

Спектакль Еврейское счастье

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Блистательная комедия о любви и авантюрах

Действие нового спектакля разворачивается в наши дни в Израиле. Семейная пара стоит на пороге важного события — свадьбы их единственной и горячо любимой дочери. Как говорят в Одессе, пристроить «хорошо» — значит сделать всё возможное для счастья ребенка.

Однако, всё идет не так, как задумывалось. В семье возникает серьёзная проблема: отсутствует «очень важная» бумажка — свидетельство о регистрации их собственного брака. А была ли у них самих свадьба четверть века назад? Этот вопрос становится камнем преткновения.

Робкая жена и её авантюры

Пока глава семьи пытается разобраться в запутанной ситуации, его робкая жена решает, что она свободна от «сомнительного брака», который давно стал для неё клеткой из ритуалов и правил. Воспользовавшись моментом, она начинает погружаться в различные авантюры, используя все доступные средства. Что из этого получится, зрители смогут узнать на спектакле!

Одесский юмор и позитив

Спектакль изобилует одесским юмором, что делает его особенно смешным и позитивным. Зрители смогут насладиться искрометными шутками и остроумными диалогами, погрузившись в атмосферу легкости и радости.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию на сцене! Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Режиссер
Нина Чусова
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Игорь Письменный

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 29 сентября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:30 от 2500 ₽
Краснодар, 30 сентября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 2500 ₽
Сочи, 1 октября
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Еврейское счастье Еврейское счастье Еврейское счастье Еврейское счастье Еврейское счастье

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