Спектакль Еврейское счастье

Блистательная комедия о любви и авантюрах

Действие нового спектакля разворачивается в наши дни в Израиле. Семейная пара стоит на пороге важного события — свадьбы их единственной и горячо любимой дочери. Как говорят в Одессе, пристроить «хорошо» — значит сделать всё возможное для счастья ребенка.

Однако, всё идет не так, как задумывалось. В семье возникает серьёзная проблема: отсутствует «очень важная» бумажка — свидетельство о регистрации их собственного брака. А была ли у них самих свадьба четверть века назад? Этот вопрос становится камнем преткновения.

Робкая жена и её авантюры

Пока глава семьи пытается разобраться в запутанной ситуации, его робкая жена решает, что она свободна от «сомнительного брака», который давно стал для неё клеткой из ритуалов и правил. Воспользовавшись моментом, она начинает погружаться в различные авантюры, используя все доступные средства. Что из этого получится, зрители смогут узнать на спектакле!

Одесский юмор и позитив

Спектакль изобилует одесским юмором, что делает его особенно смешным и позитивным. Зрители смогут насладиться искрометными шутками и остроумными диалогами, погрузившись в атмосферу легкости и радости.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию на сцене! Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи.