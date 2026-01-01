Спектакль Недоросль

Комедия о выборе судьбы на сцене Казанского ТЮЗа

Что такое недоросль? Это не просто странное слово из учебника по литературе. Это образованный, но избалованный юноша, который сталкивается с настоящими жизненными dilemmas: что значит любить, дружить, мечтать и, наконец, выбирать, кем стать.

В центре комедии Фонвизина «Недоросль» – сирота Софья, попадающая в дом помещиков Простаковых. Узнав о богатом наследстве своей подопечной, хитрая Простакова замышляет выдать ее замуж за своего сына Митрофана. Однако не всё так просто: также на Софью имеет виды и брат Простаковой, Скотинин. А сама девушка обещала выйти замуж за благородного офицера Милона. И не стоит забывать о забавном и смешном Митрофане, который также влюблен в Софью…

Классическая комедия Фонвизина предстанет в новом свете благодаря музыкальным номерам в стилях рэп и хип-хоп, а также интересным элементам стимпанка и анимации.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию, которая заставит задуматься о вечных ценностях, смешных ситуациях и выборе, который предстоит сделать каждому.