Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Недоросль
Киноафиша Недоросль

Спектакль Недоросль

Постановка
Казанский ТЮЗ (временное здание) 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия о выборе судьбы на сцене Казанского ТЮЗа

Что такое недоросль? Это не просто странное слово из учебника по литературе. Это образованный, но избалованный юноша, который сталкивается с настоящими жизненными dilemmas: что значит любить, дружить, мечтать и, наконец, выбирать, кем стать.

В центре комедии Фонвизина «Недоросль» – сирота Софья, попадающая в дом помещиков Простаковых. Узнав о богатом наследстве своей подопечной, хитрая Простакова замышляет выдать ее замуж за своего сына Митрофана. Однако не всё так просто: также на Софью имеет виды и брат Простаковой, Скотинин. А сама девушка обещала выйти замуж за благородного офицера Милона. И не стоит забывать о забавном и смешном Митрофане, который также влюблен в Софью…

Классическая комедия Фонвизина предстанет в новом свете благодаря музыкальным номерам в стилях рэп и хип-хоп, а также интересным элементам стимпанка и анимации.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную интерпретацию, которая заставит задуматься о вечных ценностях, смешных ситуациях и выборе, который предстоит сделать каждому.

Купить билет на спектакль Недоросль

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
2 июня вторник
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 500 ₽

Фотографии

Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль Недоросль

В ближайшие дни

Мастер и Маргарита
12+
Драма

Мастер и Маргарита

7 ноября в 19:00 Филармония им. Тукая
от 2000 ₽
Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Әрем исе / Запах полыни
12+
Драма

Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Әрем исе / Запах полыни

30 июля в 18:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
Василиса Премудрая
6+
Детский

Василиса Премудрая

23 июня в 10:30 Казанский ТЮЗ (временное здание)
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше