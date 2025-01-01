Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез
Билеты от 500₽
Киноафиша Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез

Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Евгения Петросяна

13 декабря 2024 года в Москонцерт Холле состоится сольный концерт народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, который празднует 62 года на эстраде. В программе «И в шутку, и всерьез!» Петросян предложит зрителям не только юмор как отдушину, но и злободневную политическую сатиру. Его многолетний опыт и творческий запал позволили артисту не потерять популярности и любви зрителей.

Юмор как отдушина и классика жанра
Составленная из остроумных реприз и сценок, программа включает премьерные работы и полюбившиеся монологи, которые стали классикой жанра. Репертуар Петросяна настолько велик, что заслуживает места в Книге Рекордов Гиннеса. В программе также примут участие артисты «Петросян-шоу»: Оксана Невежина, Роман Селецкий и Михаил Белов.

Евгений Петросян — не только артист
Евгений Петросян — не только успешный артист, но и выдающийся деятель эстрады: режиссер, художественный руководитель театра, председатель жюри юмористических конкурсов, автор книг и наставник новых талантов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез

В ближайшие дни

Ольга Сычева
6+
Эстрада
Ольга Сычева
16 августа в 19:00 Центральный дом архитектора
от 1900 ₽
Наше любимое кино
6+
Живая музыка
Наше любимое кино
23 августа в 14:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
1 августа в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше