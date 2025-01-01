Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез

Сольный концерт Евгения Петросяна

13 декабря 2024 года в Москонцерт Холле состоится сольный концерт народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, который празднует 62 года на эстраде. В программе «И в шутку, и всерьез!» Петросян предложит зрителям не только юмор как отдушину, но и злободневную политическую сатиру. Его многолетний опыт и творческий запал позволили артисту не потерять популярности и любви зрителей.

Юмор как отдушина и классика жанра

Составленная из остроумных реприз и сценок, программа включает премьерные работы и полюбившиеся монологи, которые стали классикой жанра. Репертуар Петросяна настолько велик, что заслуживает места в Книге Рекордов Гиннеса. В программе также примут участие артисты «Петросян-шоу»: Оксана Невежина, Роман Селецкий и Михаил Белов.

Евгений Петросян — не только артист

Евгений Петросян — не только успешный артист, но и выдающийся деятель эстрады: режиссер, художественный руководитель театра, председатель жюри юмористических конкурсов, автор книг и наставник новых талантов.