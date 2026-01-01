Струнный оркестр «Hard Rock Orchestra» с программой «Radiohead»

Концерт Hard Rock Orchestra: Симфония в стиле рок

Не упустите возможность увидеть уникальный концерт Hard Rock Orchestra! Этот камерный проект был создан в 2019 году и быстро завоевал признание благодаря своему оригинальному стилю исполнения.

Музыканты из известного симфонического оркестра RockestraLive представят самые знаменитые композиции легендарной рок-группы. Они с удовольствием экспериментируют и смело смешивают различные музыкальные жанры, что делает каждую их программу особенной.

Hard Rock Orchestra уже успел выступить на главной площадке страны — Государственном Кремлевском Дворце, а также провел успешный тур по России. Приготовьтесь к живой музыке, которая покорит ваше сердце и подарит незабываемые эмоции!

Не забудьте о возможности стать частью этого музыкального события, где классическая симфония встречается с энергией рок-культуры!