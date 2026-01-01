Концерт Everglow в Санкт-Петербурге

Южнокорейская girl-group Everglow анонсирует тур по России, открывая новую главу в своей истории. Обновлённый состав из четырёх участниц, переход в новое агентство и свежий творческий вектор делают этот тур знаковым событием для поклонников K-pop.

Группа уже известна по своим мощным хитам, принесшим ей международное признание. Релизы, такие как Bon Bon Chocolat , Adios , DUN DUN , LA DI DA и FIRST , закрепили за группой репутацию одного из самых ярких проектов своего поколения. Музыка Everglow регулярно попадает в мировые чарты, а их клипы набирают десятки и сотни миллионов просмотров, формируя сильную глобальную фан-базу.

Годами 2025-2026 становятся ключевыми для группы, так как Everglow готовят новые релизы, демонстрирующие более зрелое звучание и обновлённую визуальную эстетику. Это развитие, а не отказ от прошлого, – новый этап, в котором накопленный опыт и энергия группы переходят на следующий уровень.

Российский тур объединяет новые композиции и любимые хиты в обновлённых версиях. Зрителей ожидает мощное лайв-шоу с фирменной хореографией, харизмой участниц и живым контактом с фанатами. Каждый концерт задуман как отдельная история о росте и трансформации.

Everglow сегодня – это уверенность, сила и движение вперёд. Тур по России станет символом открытости группы к международной аудитории и приглашением фанатам стать частью их новой эры.