Дмитрий Носков и его квинтет

Концерт-посвящение Фрэнку Синатре в джаз-клубе Игоря Бутмана

Дмитрий Носков и его квартет приглашают вас на уникальный концерт "Я буду петь тебе как Фрэнк". Это мероприятие проведет вас сквозь музыку Америки 50-х и 60-х годов, когда джаз стал неотъемлемой частью культурной жизни и люди собирались в клубах, наслаждаясьобщением и музыкальным искусством.

Музыка Синатры в оригинальной интерпретации

В программе звучат знаменитые хиты, такие как "Fly Me to the Moon", "I've Got You Under My Skin" и "My Way", а также редкие, но не менее великолепные композиции Фрэнка Синатты. Все оркестровки были приобретены специально для этого концерта, чтобы создать эффект настоящего шоу знаменитого исполнителя 20-го века.

Атмосфера вечеринки

Ожидайте не только великолепную музыку, но и юмор, интересные факты из жизни Синатры и живое общение с залом. Концерты Дмитрия Носкова всегда проходят в атмосфере дружеской вечеринки, где зрители могут наслаждаться музыкой и вовлекаться в общение.

О Дмитрии Носкове

Дмитрий Носков - это не только талантливый исполнитель, но и создатель фонограмм для множества звезд российской эстрады. Он также автор музыки к зарубежным и отечественным фильмам, таким как "Пальма", "Конёк-горбунок", "Холоп", и многие другие. Его работы были отмечены номинацией на премию "Золотой Орел 2019" за лучшее музыкальное сопровождение.

Приходите и насладитесь вечеринкой в духе больших джазовых традиций с концертом Дмитрия Носкова!