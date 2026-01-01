Оповещения от Киноафиши
Дмитрий Носков и его квинтет
6+
О концерте

Концерт-посвящение Фрэнку Синатре в джаз-клубе Игоря Бутмана

Дмитрий Носков и его квартет приглашают вас на уникальный концерт "Я буду петь тебе как Фрэнк". Это мероприятие проведет вас сквозь музыку Америки 50-х и 60-х годов, когда джаз стал неотъемлемой частью культурной жизни и люди собирались в клубах, наслаждаясьобщением и музыкальным искусством.

Музыка Синатры в оригинальной интерпретации

В программе звучат знаменитые хиты, такие как "Fly Me to the Moon", "I've Got You Under My Skin" и "My Way", а также редкие, но не менее великолепные композиции Фрэнка Синатты. Все оркестровки были приобретены специально для этого концерта, чтобы создать эффект настоящего шоу знаменитого исполнителя 20-го века.

Атмосфера вечеринки

Ожидайте не только великолепную музыку, но и юмор, интересные факты из жизни Синатры и живое общение с залом. Концерты Дмитрия Носкова всегда проходят в атмосфере дружеской вечеринки, где зрители могут наслаждаться музыкой и вовлекаться в общение.

О Дмитрии Носкове

Дмитрий Носков - это не только талантливый исполнитель, но и создатель фонограмм для множества звезд российской эстрады. Он также автор музыки к зарубежным и отечественным фильмам, таким как "Пальма", "Конёк-горбунок", "Холоп", и многие другие. Его работы были отмечены номинацией на премию "Золотой Орел 2019" за лучшее музыкальное сопровождение.

Приходите и насладитесь вечеринкой в духе больших джазовых традиций с концертом Дмитрия Носкова!

Март
5 марта четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽
В других городах
Март
Апрель
20 марта пятница
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽
16 апреля четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
14 марта в 16:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
23 марта в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1290 ₽
Янко Сантана и Оркестр El Domi
18+
Латина
Янко Сантана и Оркестр El Domi
19 марта в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше