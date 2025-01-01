Спектакль Есенин

Премьера музыкальной комедии «Есенин» во Дворце искусств

24 и 25 октября 2025 года в Музыкальном театре имени Ф.И. Шаляпина состоится долгожданная премьера музыкальной комедии «Есенин». Этот спектакль приурочен к 130-летию со дня рождения знаменитого русского поэта Серебряного века.

Команда создателей

Музыку к спектаклю написала известная композитор Евгения Загот, а режиссёрское кресло занял талантливый Филипп Разенков. Художественное оформление, включая костюмы, было разработано Еленой Вершининой, что добавит визуальной красоты постановке.

Либретто и стихи

Либретто спектакля написала Анастасия Букреева, а стихи для музыкальных номеров предоставил Михаил Загот. Такой уникальный тандем способен передать поэтическое наследие Есенина и создать особую атмосферу зрелища.

Хореография и дирижирование

Балетмейстер Ирина Ляховская обещает захватывающие танцевальные номера, которые станут неотъемлемой частью спектакля. За музыкальное сопровождение отвечает дирижёр и коуч по вокалу Александра Чопик, которая славится своим умением работать с певцами разных жанров.

О свете и визуальных эффектах

Художник по свету Ирина Вторникова создаст неповторимую игру света, которая подчеркнёт эмоциональную насыщенность и драматизм каждой сцены.

Не пропустите возможность стать свидетелями этой уникальной премьеры, которая объединяет талантливых артистов и создателей, чтобы передать магию творчества Сергея Есенина.