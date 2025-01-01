Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Есенин
Киноафиша Есенин

Спектакль Есенин

16+
Режиссер Филипп Разенков
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера музыкальной комедии «Есенин» во Дворце искусств 

24 и 25 октября 2025 года в Музыкальном театре имени Ф.И. Шаляпина состоится долгожданная премьера музыкальной комедии «Есенин». Этот спектакль приурочен к 130-летию со дня рождения знаменитого русского поэта Серебряного века.

Команда создателей

Музыку к спектаклю написала известная композитор Евгения Загот, а режиссёрское кресло занял талантливый Филипп Разенков. Художественное оформление, включая костюмы, было разработано Еленой Вершининой, что добавит визуальной красоты постановке.

Либретто и стихи

Либретто спектакля написала Анастасия Букреева, а стихи для музыкальных номеров предоставил Михаил Загот. Такой уникальный тандем способен передать поэтическое наследие Есенина и создать особую атмосферу зрелища.

Хореография и дирижирование

Балетмейстер Ирина Ляховская обещает захватывающие танцевальные номера, которые станут неотъемлемой частью спектакля. За музыкальное сопровождение отвечает дирижёр и коуч по вокалу Александра Чопик, которая славится своим умением работать с певцами разных жанров.

О свете и визуальных эффектах

Художник по свету Ирина Вторникова создаст неповторимую игру света, которая подчеркнёт эмоциональную насыщенность и драматизм каждой сцены.

Не пропустите возможность стать свидетелями этой уникальной премьеры, которая объединяет талантливых артистов и создателей, чтобы передать магию творчества Сергея Есенина.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами
6+
Балет
Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами
24 августа в 15:00 Эрмитажный театр
от 3500 ₽
Золушка
6+
Детский Мюзикл
Золушка
19 октября в 16:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 400 ₽
Кабаре шоу «ДНК женщины»
18+
Перформанс Музыка Пластический
Кабаре шоу «ДНК женщины»
10 августа в 17:00 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше