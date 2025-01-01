Спектакль Манифест красивой женщины

Тет-а-тет с Екатериной Климовой в Балтийском доме

Приглашаем вас на уникальный вечер-встречу с известной актрисой Екатериной Климовой. Это событие станет искренним рассказом о ее пути, опыте и секретах женской силы. В программе поэтические и вокальные номера, проза, а также ответы на важные вопросы от зрителей.

Темы вечера

На этом открытом разговоре Екатерина поделится личным опытом и откроет завесу над тем, как:

Сохранить молодость, выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно в любом возрасте;

Оставаться женственной при этом сильной;

Находить индивидуальность и раскрывать свою красоту;

Вдохновлять окружающих, не поддаваясь выгоранию;

Полюбить себя и найти ресурс для новой жизни.

Честный разговор о жизни

Этот вечер станет полноценной площадкой для диалога. Екатерина Климова откровенно расскажет о своих победах и ошибках. Без рекламы и навязанных стандартов — только реальные истории и личные размышления.

Автограф-сессия

После главной программы вас ожидает автограф-сессия, где вы сможете пообщаться с актрисой и задать вопросы, которые вас интересуют.

Не упустите возможность прикоснуться к миру истинной женской силы и вдохновения на этот неповторимый вечер!