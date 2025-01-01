Меню
Манифест красивой женщины
Киноафиша Манифест красивой женщины

Спектакль Манифест красивой женщины

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тет-а-тет с Екатериной Климовой в Балтийском доме

Приглашаем вас на уникальный вечер-встречу с известной актрисой Екатериной Климовой. Это событие станет искренним рассказом о ее пути, опыте и секретах женской силы. В программе поэтические и вокальные номера, проза, а также ответы на важные вопросы от зрителей.

Темы вечера

На этом открытом разговоре Екатерина поделится личным опытом и откроет завесу над тем, как:

  • Сохранить молодость, выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно в любом возрасте;
  • Оставаться женственной при этом сильной;
  • Находить индивидуальность и раскрывать свою красоту;
  • Вдохновлять окружающих, не поддаваясь выгоранию;
  • Полюбить себя и найти ресурс для новой жизни.

Честный разговор о жизни

Этот вечер станет полноценной площадкой для диалога. Екатерина Климова откровенно расскажет о своих победах и ошибках. Без рекламы и навязанных стандартов — только реальные истории и личные размышления.

Автограф-сессия

После главной программы вас ожидает автограф-сессия, где вы сможете пообщаться с актрисой и задать вопросы, которые вас интересуют.

Не упустите возможность прикоснуться к миру истинной женской силы и вдохновения на этот неповторимый вечер!

В ролях
Екатерина Климова

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 февраля
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Манифест красивой женщины Манифест красивой женщины Манифест красивой женщины Манифест красивой женщины Манифест красивой женщины Манифест красивой женщины Манифест красивой женщины Манифест красивой женщины Манифест красивой женщины Манифест красивой женщины

