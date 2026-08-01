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Белые ночи
Киноафиша Белые ночи

Спектакль Белые ночи

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Режиссер Карим Вахитов
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль Челябинского молодежного театра

Эта история начинается в мире, где заканчиваются разговоры о романтичном Санкт-Петербурге. Здесь отсутствуют белые ночи — ни в природе, ни в любви. Вместо этого мы сталкиваемся с до крайности обострённым восприятием реальности: когда ночи белеют, а дни сжимаются до минут.

Переулок вдоль бетонного забора становится самым прекрасным, дорогим и желанным местом на земле. Глубокие эмоции и искренние чувства переплетаются в сюжете, который заставит зрителя задуматься о сущности любви и мечты в городской суете.

Творческая команда

Режиссёр-постановщик Карим Вахитов делает акцент на ярких образах и чувственном восприятии, в то время как художник-постановщик Алина Варламова создает уникальную атмосферу, где каждый элемент имеет значение. Освещение спектакля разработала Анна Короткова, которая добавляет в визуальную составляющую особую выразительность.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который предлагает новый взгляд на привычные вещи и заставляет переосмыслить окружающую действительность.

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
13 августа четверг
18:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
6 сентября воскресенье
19:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
6 октября вторник
18:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽

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