Спектакль Белые ночи

Спектакль Челябинского молодежного театра

Эта история начинается в мире, где заканчиваются разговоры о романтичном Санкт-Петербурге. Здесь отсутствуют белые ночи — ни в природе, ни в любви. Вместо этого мы сталкиваемся с до крайности обострённым восприятием реальности: когда ночи белеют, а дни сжимаются до минут.

Переулок вдоль бетонного забора становится самым прекрасным, дорогим и желанным местом на земле. Глубокие эмоции и искренние чувства переплетаются в сюжете, который заставит зрителя задуматься о сущности любви и мечты в городской суете.

Творческая команда

Режиссёр-постановщик Карим Вахитов делает акцент на ярких образах и чувственном восприятии, в то время как художник-постановщик Алина Варламова создает уникальную атмосферу, где каждый элемент имеет значение. Освещение спектакля разработала Анна Короткова, которая добавляет в визуальную составляющую особую выразительность.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который предлагает новый взгляд на привычные вещи и заставляет переосмыслить окружающую действительность.