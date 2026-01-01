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Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап
Киноафиша Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой в Уфе

В ГДК «Уфа» состоится сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой — комикессы, которая активно участвует в медийных проектах. Она является постоянным резидентом шоу «Женский стендап» на ТНТ, а также ведущей подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу ЧУВС на канале StandUp Club #1.

Елизавета Варвара Аранова — не просто стендап-комик, но и сценарист, и режиссёр. За год её творческая активность заметно возросла: она выступает на сценах от небольших баров до вместительных концертных залов. Эти изменения свидетельствуют о большом интересе публики к её творчеству.

Комедия Елизаветы отличается многогранностью, прямолинейностью и откровенностью. В своих выступлениях она затрагивает сложные темы, такие как психотерапия, детские и подростковые травмы, а также смену ценностей поколений. Елизавета не боится делиться личными тайнами и откровениями, создавая атмосферу доверия с аудиторией.

Её подход к юмору можно охарактеризовать как психологическую терапию с помощью смеха. Елизавета Варвара Аранова — ваш личный комедийный терапевт, который научит смеяться над тем, над чем вы раньше плакали. Концерт станет настоящим открытием для тех, кто ценит глубокие размышления и искренние истории.

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В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
20:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137

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