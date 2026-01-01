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Алсу
Киноафиша Алсу

Алсу

6+
Возраст 6+

О концерте

Долгожданный концерт Алсу в Уфе: элегантное шоу и живые эмоции

В Дворце борьбы состоится концерт заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Башкортостан и Республики Татарстан Алсу. Зрители вновь смогут насладиться любимыми хитами, такими как «Зимний сон», «Иногда», «Все равно», «Весна», «Свет в твоём окне», а также новыми композициями, в том числе «Я учусь не бояться».

Алсу — одна из ярких звезд российской эстрады. Её концерты представляют собой элегантные шоу, создающие уникальную атмосферу. Зрители будут в восторге от глубины и чувственности каждой песни, что позволит им пережить искренние эмоции в компании артистки.

На концерте вас ждет не только знакомое звучание хитов, но и настоящее визуальное волшебство. Алсу появится на сцене в роскошных образах, специально разработанных для этого выступления. Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы создать незабываемое впечатление.

Не упустите возможность провести вечер с качественной музыкой и изяществом, которые может подарить только живое выступление Алсу. Билеты уже в продаже — успейте занять лучшие места!

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В других городах
Октябрь
24 октября суббота
19:00
Дворец борьбы Уфа, Мусы Гареева, 5
от 1500 ₽

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