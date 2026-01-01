Спектакль по пьесе Даниила Хармса в постановке театра «Сатирикон»

«Елизавета Бам» — премьера театра «Сатирикон», созданная в рамках лаборатории «Дебюты». Молодой режиссёр Гоша Мнацаканов представляет свою версию пьесы Даниила Хармса, одного из самых загадочных и необычных авторов отечественной литературы. Это не просто спектакль, а режиссёрская фантазия, где акцент сделан не на сюжете, а на ощущениях, художественном бунте и философских поисках.

Абсурд и жизнь

Пьеса «Елизавета Бам» — одно из самых ярких произведений Даниила Хармса. Этот спектакль — не попытка разгадывать нелогичные события, но исследование внутреннего мира автора, пропитанного алогизмами, юмором и болью. Через персонажей и атмосферу постановки Мнацаканов исследует чувство несвободы, которое ощущал Хармс в эпоху репрессий и серости советской жизни. Как писал сам режиссёр, Хармс — это и детская наивность, и тяжёлый внутренний конфликт, заключённый в его текстах.

Юмор Хармса

Для понимания Хармса важно уловить его особый юмор, который, по словам Мнацаканова, не всегда понятен современному зрителю. Его юмор пронизан философией и болью, что требует от актёров и зрителей особого погружения. Режиссёр признаётся, что с каждой репетицией открывает для себя новые грани этого абсурдного и удивительного мира Хармса.

Лаборатория «Дебюты»

Спектакль «Елизавета Бам» — вторая постановка в рамках проекта «Дебюты», который даёт молодым режиссёрам возможность работать с артистами «Сатирикона». Проект стартовал с постановки «Дама с собачкой» по Чехову, а теперь театр предлагает зрителям столкнуться с произведением совсем другого жанра — абсурдистской драмой.

Для кого

Этот спектакль будет интересен тем, кто ценит необычные театральные эксперименты и философские размышления на сцене. Поклонники творчества Хармса и любители театра абсурда найдут здесь много поводов для размышлений и неожиданных открытий.