Театр им. Вахтангова готовит долгожданную премьеру спектакля «Солнце Ландау». Этот спектакль посвящён выдающемуся физику, Нобелевскому лауреату Льву Ландау, и его жизненному пути, полному научных открытий и личных испытаний.
Режиссером спектакля выступает Анатолий Шульев, который ранее уже работал с театром над успешными проектами. В спектакле будут задействованы как опытные актёры, так и молодые таланты, что придаст постановке особую динамику и эмоциональность.
Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль. «Солнце Ландау» — это шанс прикоснуться к миру науки и искусства одновременно.