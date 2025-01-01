Премьера спектакля «Солнце Ландау» в Театре им. Вахтангова

Театр им. Вахтангова готовит долгожданную премьеру спектакля «Солнце Ландау». Этот спектакль посвящён выдающемуся физику, Нобелевскому лауреату Льву Ландау, и его жизненному пути, полному научных открытий и личных испытаний.

О спектакле

Режиссером спектакля выступает Анатолий Шульев, который ранее уже работал с театром над успешными проектами. В спектакле будут задействованы как опытные актёры, так и молодые таланты, что придаст постановке особую динамику и эмоциональность.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль. «Солнце Ландау» — это шанс прикоснуться к миру науки и искусства одновременно.