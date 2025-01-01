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Билеты от 1500₽
Киноафиша Солнце Ландау

Спектакль Солнце Ландау

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Солнце Ландау» в Театре им. Вахтангова

Театр им. Вахтангова готовит долгожданную премьеру спектакля «Солнце Ландау». Этот спектакль посвящён выдающемуся физику, Нобелевскому лауреату Льву Ландау, и его жизненному пути, полному научных открытий и личных испытаний.

О спектакле

Режиссером спектакля выступает Анатолий Шульев, который ранее уже работал с театром над успешными проектами. В спектакле будут задействованы как опытные актёры, так и молодые таланты, что придаст постановке особую динамику и эмоциональность.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль. «Солнце Ландау» — это шанс прикоснуться к миру науки и искусства одновременно.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 1500 ₽

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