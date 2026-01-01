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Мой дядя самых честных правил
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мой дядя самых честных правил

Спектакль Мой дядя самых честных правил

Постановка
Эрмитаж 16+
Режиссер Ирина Богданова
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль «Мой дядя самых честных правил» в театре «Эрмитаж»

В театре «Эрмитаж» пройдет новый спектакль проекта «Театр Михаила Левитина глазами его учеников». Постановка, созданная заслуженной артисткой РФ Ириной Богдановой, основана на автобиографическом рассказе Фазиля Искандера.

Сюжет и атмосфера

История перенесет зрителей в предвоенное детство начала сороковых годов. Действие разворачивается в маленьком дворике, где колоритные соседи внимательно следят за жизнью друг друга. В центре воспоминаний оказывается необычный персонаж — сумасшедший дядя рассказчика, который, несмотря на свою эксцентричность, несет важные уроки.

Темы и эмоции

Спектакль наполнен юмором и атмосферой абхазского солнца, пронизан светлыми воспоминаниями автора о детстве и семейных ценностях. Он поднимает важные темы внимательности, терпения и заботы о близких. Это добрый и трогательный спектакль, который сможет затронуть сердца зрителей, ценящих теплые и душевные истории.

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Сентябрь
9 сентября среда
19:00
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
от 1500 ₽

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