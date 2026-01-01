Спектакль «Мой дядя самых честных правил» в театре «Эрмитаж»

В театре «Эрмитаж» пройдет новый спектакль проекта «Театр Михаила Левитина глазами его учеников». Постановка, созданная заслуженной артисткой РФ Ириной Богдановой, основана на автобиографическом рассказе Фазиля Искандера.

Сюжет и атмосфера

История перенесет зрителей в предвоенное детство начала сороковых годов. Действие разворачивается в маленьком дворике, где колоритные соседи внимательно следят за жизнью друг друга. В центре воспоминаний оказывается необычный персонаж — сумасшедший дядя рассказчика, который, несмотря на свою эксцентричность, несет важные уроки.

Темы и эмоции

Спектакль наполнен юмором и атмосферой абхазского солнца, пронизан светлыми воспоминаниями автора о детстве и семейных ценностях. Он поднимает важные темы внимательности, терпения и заботы о близких. Это добрый и трогательный спектакль, который сможет затронуть сердца зрителей, ценящих теплые и душевные истории.