Елена Ваенга. Концерт в Ростове-на-Дону

Рейтинги, награды и верхние строчки топ-чартов никогда не были сверхзадачей Елены Ваенги. В век глобализации и мощных интернет-технологий она скромно стоит в стороне, поя не для коммерции, а для людей, таких, как она сама.

Поддержка Поклонников

Елена часто благодарит своих поклонников и повторяет: «Скажи мне, кто твой друг - и я скажу, кто ты». Она искренне считает, что окружающие её люди формируют её личность. Это отражается в её музыке и текстах песен.

Эмоциональный Диапазон

Елена Ваенга одинаково естественна, когда исполняет «Курю» и «Королеву». Она непосредственна и легка, когда поёт «Цветы», и очень трагична, когда звучат «Шопен», «Остановка» или «Белая Птица». Эти искренние эмоции близки её зрителям, а в строках песен они находят самих себя.

Современный Прототип

Если бы Некрасов был современником Елены, то прототипом героини с истинно сложным русским характером стала бы именно она. Можно было бы сказать: «Где ж, как не в буре, и развернуться славянской натуре?» Однако, Елена не любит громких сравнений и не воспринимает всерьёз звания, которыми её награждают поклонники и критики.

Настоящая Искренность

За шаблонными званиями «Королева шансона», «Артист с большой буквы» и «Поэтесса» скрывается тщательно выверенный медийный образ. А Ваенга — это настоящая искренность и надрыв. Она — природная стихия, порыв и сложный характер, настоящая южанка, выросшая на севере.

Музыка как Исповедь

Елена создает на сцене музыкальные произведения, в которые вкладывает всю свою душу. В одном из интервью она шутливо отметила, что замужем за музыкой, и с этим ничего не поделаешь. Но в каждой шутке есть доля правды — это её исповедь.

Настоящая Елена Ваенга

Кто такая Ваенга? Ответ на этот вопрос становится очевиден тем, кто хоть раз побывал на её концерте. Она не терпит небрежности в работе, всё должно быть доведено до совершенства. Елена проста и понятна, но в то же время характерна и многогранна. Главное — она одинакова и в жизни, и на сцене.