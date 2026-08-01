Экскурсия в мир театра в Москве

Козловский, Обухова, Нежданова, Федоровский — это имена, которые знают и помнят театральные зрители по всему миру. Эти артисты стали кумирами миллионов и формировали облик театральной жизни Москвы. Но как они провели свои дни? Чем увлекались вне сцены? Все это и многое другое вы сможете узнать на нашей экскурсии.

Дом №7 в Брюсовом переулке стал свидетелем множества событий. Здесь пересекались пути музыкантов, дирижеров, солистов оперы и балета. Во время экскурсии вы увидите уникальные архивные фотографии и личные вещи знаменитых деятелей искусства, что позволит взглянуть на закулисную жизнь тех, кого сегодня называют великими.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный театральный мир, скрытый за фасадом этого знакового здания!