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Экскурсия «Легенды Брюсова переулка»
Билеты от 0₽
Киноафиша Экскурсия «Легенды Брюсова переулка»

Экскурсия «Легенды Брюсова переулка»

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О выставке

Экскурсия в мир театра в Москве

Козловский, Обухова, Нежданова, Федоровский — это имена, которые знают и помнят театральные зрители по всему миру. Эти артисты стали кумирами миллионов и формировали облик театральной жизни Москвы. Но как они провели свои дни? Чем увлекались вне сцены? Все это и многое другое вы сможете узнать на нашей экскурсии.

Дом №7 в Брюсовом переулке стал свидетелем множества событий. Здесь пересекались пути музыкантов, дирижеров, солистов оперы и балета. Во время экскурсии вы увидите уникальные архивные фотографии и личные вещи знаменитых деятелей искусства, что позволит взглянуть на закулисную жизнь тех, кого сегодня называют великими.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный театральный мир, скрытый за фасадом этого знакового здания!

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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
19 августа среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
21 августа пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
28 августа пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
4 сентября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
9 сентября среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
11 сентября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
16 сентября среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
18 сентября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
23 сентября среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
25 сентября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
2 октября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
9 октября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
14 октября среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
16 октября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
21 октября среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
23 октября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
30 октября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
6 ноября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
11 ноября среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
13 ноября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
18 ноября среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
20 ноября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
27 ноября пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
4 декабря пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
9 декабря среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
11 декабря пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
16 декабря среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
18 декабря пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
23 декабря среда
14:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
25 декабря пятница
15:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10

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