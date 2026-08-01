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Бестиарий-2026
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Киноафиша Бестиарий-2026

Бестиарий-2026

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О выставке

Выставка анималистического искусства в Дарвиновском музее

Дарвиновский музей вновь открывает двери для любителей искусства! В этом году мы представляем ежегодную выставку современного анималистического искусства «Бестиарий», которая традиционно отмечает начало летнего сезона. Более 30 лет подряд данное событие привлекает внимание зрителей, и в этом году в выставке участвует свыше 100 московских анималистов, как молодых авторов, так и признанных мастеров.

Экзамен для художников

Для каждого участника «Бестиария» эта выставка становится настоящим экзаменом. Жюри — это сами посетители, которые оценивают новые произведения художников. Кураторский отбор, проводимый выставочным комитетом под руководством кураторов и скульптора Петра Хохловкина, обеспечивает высокий уровень экспозиции.

Разнообразие стилей и техник

Каждый художник предлагает свой уникальный взгляд на анималистику, выделяясь своим почерком, темами и техническими приемами. Именно поэтому выставка «Бестиарий» продолжает удивлять зрителей новыми именами и оригинальными пластическими решениями.

Связь с историей

Проект «Бестиарий» вызывает ассоциации со средневековыми энциклопедиями, где соседствовали реальные и фантастические существа. На выставке можно увидеть как тщательно изображенных быков, слонов и носорогов, так и мифических персонажей — единорогов и драконов.

Коллекция Дарвиновского музея

Особая ценность выставки заключается в её связи с историей самого Дарвиновского музея. Лучшие произведения московских анималистов после завершения выставки нередко пополняют коллекцию музея, который с момента своего основания в 1907 году собирает анималистическое искусство и сегодня гордится одним из самых богатых собраний в России.

Купить билет на выставка Бестиарий-2026

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Август
12 августа среда
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
13 августа четверг
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
14 августа пятница
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
15 августа суббота
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
16 августа воскресенье
09:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57

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