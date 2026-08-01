Владимир Селивохин: последний романтик русской школы пианизма

Имя Владимира Селивохина занимает особое место среди выдающихся пианистов-виртуозов послевоенного поколения. Среди его современников можно выделить таких мастеров, как Владимир Ашкенази, Григорий Соколов, Владимир Крайнев и Михаил Плетнев.

Селивохина называли «последним романтиком русской школы пианизма». Это определение отражает его уникальный стиль игры, в котором сочетаются тонкий лиризм, масштабность и глубокие чувства. Яркий артистизм мастера оставляет незабываемое впечатление на слушателей.

Музыкант продолжает традиции своих выдающихся предшественников, таких как Константин Игумнов, Генрих Нейгауз, Владимир Софроницкий и Лев Оборин, у которого он учился. Чувствуя духовное родство с Сергеем Рахманиновым, Селивохин стал одним из лучших интерпретаторов его произведений, разработав ряд проектов, посвященных великому композитору.