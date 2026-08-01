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Экскурсия Владимир Селивохин: романтик во всем
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Киноафиша Экскурсия Владимир Селивохин: романтик во всем

Экскурсия Владимир Селивохин: романтик во всем

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О выставке

Владимир Селивохин: последний романтик русской школы пианизма

Имя Владимира Селивохина занимает особое место среди выдающихся пианистов-виртуозов послевоенного поколения. Среди его современников можно выделить таких мастеров, как Владимир Ашкенази, Григорий Соколов, Владимир Крайнев и Михаил Плетнев.

Селивохина называли «последним романтиком русской школы пианизма». Это определение отражает его уникальный стиль игры, в котором сочетаются тонкий лиризм, масштабность и глубокие чувства. Яркий артистизм мастера оставляет незабываемое впечатление на слушателей.

Музыкант продолжает традиции своих выдающихся предшественников, таких как Константин Игумнов, Генрих Нейгауз, Владимир Софроницкий и Лев Оборин, у которого он учился. Чувствуя духовное родство с Сергеем Рахманиновым, Селивохин стал одним из лучших интерпретаторов его произведений, разработав ряд проектов, посвященных великому композитору.

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Август
20 августа четверг
18:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
22 августа суббота
13:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
28 августа пятница
18:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж
29 августа суббота
13:00
Музей-квартира Гольденвейзера Москва, Тверская, 17, кв. 109–110, 4 этаж

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