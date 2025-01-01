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Делаем куколку-оберег. Мастер-класс на двоих
Билеты от 1400₽
Киноафиша Делаем куколку-оберег. Мастер-класс на двоих

Делаем куколку-оберег. Мастер-класс на двоих

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию куколки-оберега в Музее радио и телевидения

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы своими руками создадите куколку-оберег. Эта кукла станет вашим защитником и принесет удачу на весь год.

Что вас ждет?

Во время занятия ведущий расскажет о значимости куколок-оберегов, их разнообразии и особенностях. Вы узнаете, какие куколки делают в разных регионах России и с какими традициями и обычаями они связаны.

Интересные факты

  • Куколки-обереги являются частью русской народной культуры и использовались для защиты от злых духов.
  • Каждая кукла имеет свои особенности, например, в некоторых регионах используют определенные цвета или материалы.
  • Создание куколок – это не только культурное наследие, но и интересный способ провести время с близкими.

Условия участия

Цена указана за двух человек. Обратите внимание, что экскурсия в стоимость не входит.

Место проведения: Музей радио и телевидения. Не упустите возможность познакомиться с традициями и создать свой собственный оберег!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
25 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
26 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
27 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
28 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
29 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
30 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
31 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
1 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
2 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
3 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
4 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
5 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
6 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
7 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
8 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
9 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
10 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
11 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
12 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
13 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
14 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
15 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
16 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
17 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
18 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
19 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
20 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
21 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
22 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
23 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
24 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
25 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
26 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
27 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
28 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
29 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
30 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽
31 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
15:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Цифровое шоу «VI Океан»
0+
Интерактивный Новые медиа
Цифровое шоу «VI Океан»
13 августа в 15:00 Арт-пространство Luminar
от 900 ₽
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Начальная военная подготовка в Бункере»
27 июля в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 23000 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
15 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
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