Мастер-класс по созданию куколки-оберега в Музее радио и телевидения

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы своими руками создадите куколку-оберег. Эта кукла станет вашим защитником и принесет удачу на весь год.

Что вас ждет?

Во время занятия ведущий расскажет о значимости куколок-оберегов, их разнообразии и особенностях. Вы узнаете, какие куколки делают в разных регионах России и с какими традициями и обычаями они связаны.

Интересные факты

Куколки-обереги являются частью русской народной культуры и использовались для защиты от злых духов.

Каждая кукла имеет свои особенности, например, в некоторых регионах используют определенные цвета или материалы.

Создание куколок – это не только культурное наследие, но и интересный способ провести время с близкими.

Условия участия

Цена указана за двух человек. Обратите внимание, что экскурсия в стоимость не входит.

Место проведения: Музей радио и телевидения. Не упустите возможность познакомиться с традициями и создать свой собственный оберег!