Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы своими руками создадите куколку-оберег. Эта кукла станет вашим защитником и принесет удачу на весь год.
Во время занятия ведущий расскажет о значимости куколок-оберегов, их разнообразии и особенностях. Вы узнаете, какие куколки делают в разных регионах России и с какими традициями и обычаями они связаны.
Цена указана за двух человек. Обратите внимание, что экскурсия в стоимость не входит.
Место проведения: Музей радио и телевидения. Не упустите возможность познакомиться с традициями и создать свой собственный оберег!