Экклезиаст
Киноафиша Экклезиаст

Спектакль Экклезиаст

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Моноспектакль Валерия Шеймана

Вдохновленная великим библейским текстом, театральная постановка Экклезиаст, созданная под руководством Марка Розовского и Валерия Шеймана, поражает своей смелостью и глубиной. Этот библейский труд всегда был трудным для понимания и восприятия, и тем более — для постановки. Однако создатели спектакля решились на него, осознавая, что содержание этого текста может быть столь актуальным и важным в современности.

Тема пустоты земных стремлений

Текст Экклезиаста — это размышления о тщетности земных благ и пустоте человеческих стремлений. Его автор утверждает, что «все радости временны», что земная справедливость — иллюзорна, а мудрость и знание, скорее, приводят к боли и страданиям. Он объявляет: «Вся наша жизнь — суета сует и томление духа». Эти слова глубоко резонируют с современным человеком, когда многие сталкиваются с разочарованиями и противопоставлением ожиданий реальной жизни. Когда то, что мы ищем, оказывается тщетным, и на первом плане появляется вопрос о смысле существования.

Переоценка ценностей в мире, полном иллюзий

Постановка заставляет задуматься о переоценке земных чаяний и ценностей. Важно не только осознать суетность внешнего мира, но и начать внутренний процесс преобразования, как в духовном, так и в мировоззренческом плане. Экклезиаст раскрывает перед зрителем путь от старого понимания жизни к новому, более глубокому восприятию существования — с акцентом на духовные откровения и осознание того, что в жизни есть иные ценности, чем те, которые мы обычно воспринимаем как вечные.

Духовный поиск и внутренний переход

Нынешний этап человечества требует такого осознания. Мы, как никогда, нуждаемся в духовном обновлении, в переходе от мирских представлений о жизни к осознанию, что истинное счастье лежит в другом измерении — в духовной жизни и поисках высших смыслов. Постановка Экклезиаст становится не просто театральной интерпретацией библейского текста, а важным шагом на пути к осознанию тех глубинных истин, которые скрыты от нашего повседневного восприятия.

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Валерий Шейман

Ноябрь
14 ноября пятница
19:00
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
от 500 ₽

