Интерактивная экскурсия в Музее Пряника

Музей Пряника приглашает детей и взрослых на увлекательную интерактивную экскурсию, где главным героем станет пряничный шалунишка, ищущий путь домой. Участники узнают об истории пряников от древности до наших дней и смогут проявить свои кулинарные способности в процессе выпечки и росписи пряничков.

Посещение этого события станет настоящим праздником для сладкоежек и любителей интерактивных программ!

Что вас ожидает:

Забавные загадки для взрослых: что скрывает Пряничный Человечек?

Увлекательный рассказ о пряниках с древних времён до современных рецептов.

Создание своего пряника и возможность расписать ещё двух в разных техниках.

Дегустация наших фирменных «разгонных» пряничков.

Фотозона для незабываемых моментов и магазин с разнообразием пряников и карамели.

Приглашаем вас присоединиться к приключениям пряничной звезды - самого популярного пряника в мире!