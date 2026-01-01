Летний интенсив. Творческая мастерская «Мир Китая»
О выставке

Творческий интенсив для детей и подростков в Москве

Приглашаем на уникальный трёхдневный интенсив, специально созданный для детей и подростков от 5 до 15 лет. На этой программе юные мастера освоят различные техники рукоделия, познакомятся с элементами восточной культуры и создадут несколько ярких поделок своими руками!

День 1. Воздушный змей

Что создадим: яркого воздушного змея классической формы, готового к запуску.

Чему научимся:

  • основам конструирования летательных конструкций;
  • работе с бумагой, тканью и лёгкими каркасами;
  • росписи по ткани акриловыми красками;
  • технике аппликации и декорирования.

Материалы: бумага тишью, лёгкая ткань, деревянные рейки, акриловые краски, кисти, клей, нитки, ленты для хвоста (включены в стоимость).

День 2. Маскарадная маска

Что создадим: оригинальную маску для карнавала или театрализованного представления.

Чему научимся:

  • моделированию объёмных форм из папье-маше и картона;
  • техникам росписи по бумаге и картону;
  • декорированию с использованием блёсток, перьев, лент;
  • созданию креплений и украшений.

Материалы: заготовки масок, картон, клей ПВА, бумага для папье-маше, акриловые краски, кисти, блёстки, перья, ленты, стразы (включены в стоимость).

День 3. Китайские фонарики

Что создадим: традиционный китайский бумажный фонарик с каллиграфической надписью.

Чему научимся:

  • сборке каркаса и оклейке бумагой;
  • основам китайской каллиграфии (простые иероглифы);
  • технике росписи по рисовой бумаге;
  • декорированию узорами и символами;
  • участию в мини-версии чайной церемонии с обсуждением традиций Востока.

Материалы: бамбуковые палочки, рисовая бумага, акриловые краски для каллиграфии, кисти разных размеров, клей, шаблоны иероглифов, декоративные элементы (включены в стоимость).

Июнь
2 июня вторник
12:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 4500 ₽
3 июня среда
12:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 4500 ₽
4 июня четверг
12:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 4500 ₽

