Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Искусство ХХ века
Билеты от 0₽
Киноафиша Искусство ХХ века

Искусство ХХ века

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О выставке

Постоянная экспозиция Новой Третьяковки: искусство ХХ века

Постоянная экспозиция Новой Третьяковки предлагает зрителям уникальную возможность познакомиться с богатым разнообразием отечественного искусства ХХ века. Здесь представлены такие направления, как авангард, социалистический реализм, «суровый стиль» и андегранд.

Структура экспозиции

Экспозиция выстроена на трёх ключевых принципах:

  • монографические залы, посвященные выдающимся художникам;
  • залы коллекционеров;
  • залы, представляющие разнообразие художественных течений ХХ века.

Новые выставочные залы

Обновленные залы 1–14 Новой Третьяковки предлагают свежий взгляд на русское искусство начала ХХ века. Зрителей встречает шедевр К.С. Петрова-Водкина – «Купание красного коня» (1912). Далее представлена эволюция художественного процесса с яркими представителями раннего авангарда, такими как Н.С. Гончарова и М.Ф. Ларионов, чья работа вдохновлена примитивизмом и эксперименты в лучизме.

Художественные объединения и коллекции

Гостям будет представлена широкая панорама художественных объединений 1910-х годов – от «Союза молодежи» до «Бубнового валета», а также работы А.В. Лентулова, И.И. Машкова и П.П. Кончаловского. В отдельном зале размещены произведения знаменитого коллекционера Георгия Дионисовича Костаки, переданные Третьяковской галерее в 1977 году. Этот дар по праву считается крупнейшим в истории музея.

Авангардные художницы

В одной из секций представлены работы «амазонок авангарда» – А.А. Экстер, О.В. Розановой, Л.С. Поповой и В.Е. Пестель. Также в монографическом зале Марка Шагала любители искусства смогут увидеть его шедевр «Над городом» (1918).

Творчество Владимира Татлина

В зале Владимира Татлина выставлены его знаменитые «контррельефы» и оригинальный махолет «Летатлин» – безмоторный летательный аппарат, который художник создал в начале 1930-х годов. Также будет представлена реконструкция выставки Общества молодых художников 1921 года, работы школы П.Н. Филонова и две версии «Черного квадрата» (1915 и 1929) К.С. Малевича, а также произведения его учеников различных лет.

Эта экспозиция обещает стать настоящим открытием для ценителей искусства. Приходите и ощутите атмосферу русского авангарда в Новой Третьяковке!

Купить билет на выставка Искусство ХХ века

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
5 марта четверг
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
6 марта пятница
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
7 марта суббота
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
8 марта воскресенье
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
9 марта понедельник
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10 марта вторник
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11 марта среда
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12 марта четверг
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13 марта пятница
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14 марта суббота
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15 марта воскресенье
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17 марта вторник
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18 марта среда
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19 марта четверг
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
20 марта пятница
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
21 марта суббота
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
22 марта воскресенье
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
24 марта вторник
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
25 марта среда
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
26 марта четверг
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
27 марта пятница
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
28 марта суббота
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
29 марта воскресенье
10:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14:30
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10