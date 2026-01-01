Постоянная экспозиция Новой Третьяковки: искусство ХХ века

Постоянная экспозиция Новой Третьяковки предлагает зрителям уникальную возможность познакомиться с богатым разнообразием отечественного искусства ХХ века. Здесь представлены такие направления, как авангард, социалистический реализм, «суровый стиль» и андегранд.

Структура экспозиции

Экспозиция выстроена на трёх ключевых принципах:

монографические залы, посвященные выдающимся художникам;

залы коллекционеров;

залы, представляющие разнообразие художественных течений ХХ века.

Новые выставочные залы

Обновленные залы 1–14 Новой Третьяковки предлагают свежий взгляд на русское искусство начала ХХ века. Зрителей встречает шедевр К.С. Петрова-Водкина – «Купание красного коня» (1912). Далее представлена эволюция художественного процесса с яркими представителями раннего авангарда, такими как Н.С. Гончарова и М.Ф. Ларионов, чья работа вдохновлена примитивизмом и эксперименты в лучизме.

Художественные объединения и коллекции

Гостям будет представлена широкая панорама художественных объединений 1910-х годов – от «Союза молодежи» до «Бубнового валета», а также работы А.В. Лентулова, И.И. Машкова и П.П. Кончаловского. В отдельном зале размещены произведения знаменитого коллекционера Георгия Дионисовича Костаки, переданные Третьяковской галерее в 1977 году. Этот дар по праву считается крупнейшим в истории музея.

Авангардные художницы

В одной из секций представлены работы «амазонок авангарда» – А.А. Экстер, О.В. Розановой, Л.С. Поповой и В.Е. Пестель. Также в монографическом зале Марка Шагала любители искусства смогут увидеть его шедевр «Над городом» (1918).

Творчество Владимира Татлина

В зале Владимира Татлина выставлены его знаменитые «контррельефы» и оригинальный махолет «Летатлин» – безмоторный летательный аппарат, который художник создал в начале 1930-х годов. Также будет представлена реконструкция выставки Общества молодых художников 1921 года, работы школы П.Н. Филонова и две версии «Черного квадрата» (1915 и 1929) К.С. Малевича, а также произведения его учеников различных лет.

Эта экспозиция обещает стать настоящим открытием для ценителей искусства. Приходите и ощутите атмосферу русского авангарда в Новой Третьяковке!