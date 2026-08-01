Джазовый вечер в ресторане «48 Стульев»

Вечера джаза в ресторане «48 стульев»

Ресторан «48 стульев» на улице Рубинштейна приглашает вас насладиться атмосферой винтажной элегантности и живым исполнением джазовых композиций. Этот джазовый ресторан стал настоящим культурным явлением, воссоздающим дух Америки ХХ века — от «ревущих двадцатых» до музыкально-джазовой революции.

Уникальная атмосфера

В ресторане царит неповторимая обстановка, колорит которой формируют не только интерьеры, но и музыкальные программы. Здесь вы сможете услышать разнообразные жанры: отборный джазовый мейнстрим, традиционную классику, бразильскую музыку, блюз, рок-н-ролл и босанову.

Доступная цена

Стоимость билета является депозитом, который можно использовать для заказа блюд и напитков в ресторане. Это отличный способ совместить качественную музыку и изысканную кухню.

Приглашаем вас провести вечер в «48 стульях», где каждое выступление — это возможность насладиться не только музыкой, но и уникальной атмосферой творческих вечеров!