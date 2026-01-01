Концерт Варвары Визбор: музыка в уникальном исполнении

Варвара Визбор — московская певица и музыкант, известная своим уникальным творческим стилем. Вместе с коллективом она сочетает элементы авторской песни, джаза, рока и электронной музыки, создавая неповторимый музыкальный узор.

На предстоящем концерте прозвучат избранные композиции из четырех студийных альбомов Варвары. Зрители смогут насладиться как новыми произведениями, так и любимыми хитами, написанными ее дедушкой и бабушкой — выдающимися музыкантами Юрием Визбором и Адой Якушевой.

Этот концерт обещает стать ярким музыкальным событием и подарит зрителям незабываемые эмоции.