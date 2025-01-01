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Джазовый концерт
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Джазовый концерт

Постановка
Police Station 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечера Джаза в клубе Police Station

Каждый вечер в нашем клубе звучит джаз — музыка, которая воплощает свободу и энергию. Независимо от ваших предпочтений, здесь вы найдете стиль, который вам по душе: от традиционного мейнстрима до экзотического мануша, от живого диксиленда до современных экспериментов.

На сцене выступают выдающиеся музыканты, как из России, так и из-за рубежа:

  • Михаил Чернов — мастер саксофона, чья игра погружает в мир глубоких и чувственных мелодий.
  • Александра Шакина — вокалистка с уникальным тембром, способная передать всю палитру джазовых эмоций.
  • Юлия и Александр Михайловские — талантливый дуэт, известный своими оригинальными аранжировками.
  • Дмитрий Борисов — виртуоз контрабаса, который придает музыке особую глубину и ритм.
  • Нина Качанова — пианистка, чья игра способна создать атмосферу магии и уюта.
  • Randy Junco Torres (Куба) — вокалист, чей голос переносит слушателей на улицы Гаваны.
  • Zal Juglar (Аргентина) — мастер Чапман Стика и вокала, чья музыка сочетает страсть и инновации.

Почему Стоит Посетить?

Эти вечера — это не просто концерты, это встречи с музыкой, которая говорит на языке души. Вечер джаза — это возможность окунуться в атмосферу импровизации, наслаждаться мастерством исполнителей и открыть для себя новые грани этого великолепного жанра.

Приходите и дайте джазу вдохновить вас на новые ощущения и эмоции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
17:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra
6+
Джаз
Магия свечей. Романтический джаз. Frank Sinatra
12 сентября в 19:00 Дом Архитектора
от 2900 ₽
Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»
16+
Блюз Рок
Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»
14 августа в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
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Музыкальное лото
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Музыкальное лото
23 августа в 18:00 Суарэ
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