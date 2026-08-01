Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

Как вы представляете себе идеальный день в выходные? Встретиться с друзьями, отправиться на романтическое свидание или провести время в кругу семьи? Отличным вариантом станет джазовый бранч в уютном джаз-клубе «Эссе». Здесь вы сможете насладиться вкусным обедом в теплой и гостеприимной атмосфере под живую музыку.
Бранчи проходят с 14:00 до 17:00. Обратите внимание, что во время проведения джазовых бранчей действует правило минимального заказа на 1 человека: не менее 1500 рублей. При бронировании стола на компанию от 4-х человек администратор свяжется с вами и сообщит условия бронирования.
На бранчах вас ждет выступление популярного столичного ансамбля Moscow Ragtime Band, который исполняет традиционный джаз начала XX века. Этот коллектив существует уже более 20 лет и активно участвует в культурных событиях, выступая на одной сцене с известными артистами из России и зарубежья.
Moscow Ragtime Band был основан группой молодых музыкантов, увлеченных «горячим» джазом. Ансамбль быстро завоевал популярность благодаря выступлениям на международных джазовых фестивалях и телепроектах. Участники коллектива используют традиционные акустические инструменты, исполняя энергичный новоорлеанский джаз.
Кроме регулярного сотрудничества с российскими джазменами, ансамбль активно выступает с артистами из Европы и США. В последние годы они представили интересные проекты вместе с мастерами жанра, такими как Antti Sarpila, Tom Fischer и Meschiya Lake.
В 2018 году Moscow Ragtime Band выпустил два альбома: студийный «The One-Step Upstairs», посвященный 100-летию первой джазовой записи, и концертный «M.R.B. & Richard Scott: Live in Moscow» с пианистом Ричардом Скоттом.
Не упустите возможность провести выходные с незабываемой атмосферой джаза и вкусной едой в «Эссе»!