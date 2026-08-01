Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

Джазовый бранч в «Эссе»: идеальный выходной в Москве

Как вы представляете себе идеальный день в выходные? Встретиться с друзьями, отправиться на романтическое свидание или провести время в кругу семьи? Отличным вариантом станет джазовый бранч в уютном джаз-клубе «Эссе». Здесь вы сможете насладиться вкусным обедом в теплой и гостеприимной атмосфере под живую музыку.

Время и условия

Бранчи проходят с 14:00 до 17:00. Обратите внимание, что во время проведения джазовых бранчей действует правило минимального заказа на 1 человека: не менее 1500 рублей. При бронировании стола на компанию от 4-х человек администратор свяжется с вами и сообщит условия бронирования.

Выступление Moscow Ragtime Band

На бранчах вас ждет выступление популярного столичного ансамбля Moscow Ragtime Band, который исполняет традиционный джаз начала XX века. Этот коллектив существует уже более 20 лет и активно участвует в культурных событиях, выступая на одной сцене с известными артистами из России и зарубежья.

История и достижения

Moscow Ragtime Band был основан группой молодых музыкантов, увлеченных «горячим» джазом. Ансамбль быстро завоевал популярность благодаря выступлениям на международных джазовых фестивалях и телепроектах. Участники коллектива используют традиционные акустические инструменты, исполняя энергичный новоорлеанский джаз.

Сотрудничество и новые проекты

Кроме регулярного сотрудничества с российскими джазменами, ансамбль активно выступает с артистами из Европы и США. В последние годы они представили интересные проекты вместе с мастерами жанра, такими как Antti Sarpila, Tom Fischer и Meschiya Lake.

Альбомы и достижения

В 2018 году Moscow Ragtime Band выпустил два альбома: студийный «The One-Step Upstairs», посвященный 100-летию первой джазовой записи, и концертный «M.R.B. & Richard Scott: Live in Moscow» с пианистом Ричардом Скоттом.

Состав ансамбля

Игорь Тертычный – кларнет, саксофон, вокал

Анастасия Иванова – тромбон

Георгий Яшагашвили – гитара

Стас Черёмушкин – туба

Игорь Ямпольский – барабаны

Не упустите возможность провести выходные с незабываемой атмосферой джаза и вкусной едой в «Эссе»!