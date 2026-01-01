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Энджел Вонг. Сольный фортепианный концерт
Билеты от 800₽
Киноафиша Энджел Вонг. Сольный фортепианный концерт

Энджел Вонг. Сольный фортепианный концерт

12+
Продолжительность 1 час 20 минут с антрактом
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Фортепианный концерт Энджела Вонга в Соборной палате

21 марта приглашаем вас на сольный фортепианный концерт Энджела Вонга в Соборной палате. Энджел Вонг — юное дарование, победитель множества престижных международных конкурсов, чья карьера стремительно развивается.

Талантище с мировыми достижениями
Энджел Вонг — лауреат международных конкурсов имени С. В. Рахманинова в Москве (2020), «Композиторы Испании» в Мадриде (2021), Premio Jaen в Хаэне, Испания (2022, I премия и специальные призы за лучшее исполнение камерной музыки и произведений Лауры Веги). В 2023 году он завоевал II премию и серебряную медаль на XVII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

О музыканте
Энджел Станислав Вонг родился в 2003 году в Лос-Анджелесе в семье музыкантов. С пяти лет начал учиться игре на фортепиано под руководством своей матери. В настоящее время он — студент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в классе профессора Наталии Трулль. Энджел является стипендиатом программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и фонда «Линия жизни».

Выступления с известными коллективами и дирижерами
Энджела Вонга можно услышать на престижных концертных площадках мира, таких как Карнеги-холл в Нью-Йорке, Музикферайн в Вене, залы Московской консерватории, а также в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Он выступал с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Госоркестром России, Московским симфоническим оркестром и многими другими известными коллективами, сотрудничал с дирижерами, такими как Валерий Гергиев, Алексей Рубин, Артём Маркин.

Программа концерта
Концерт Энджела Вонга — это уникальная возможность услышать великолепное исполнение на фортепиано произведений различных стилей и эпох, наполненное тонкостью и глубиной.

Купить билет на концерт Энджел Вонг. Сольный фортепианный концерт

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Январь
8 января пятница
19:00
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
от 800 ₽

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