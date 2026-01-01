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Джаз детям. Рождество
Билеты от 900₽
Киноафиша Джаз детям. Рождество

Джаз детям. Рождество

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Джаз для юных зрителей: Рождество и Новый год в Доме музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт «Джаз детям», который подарит юным зрителям незабываемые моменты музыки и волшебства. На сцене выступят:

  • Марина Волкова – вокал
  • Роман Дмитриев – рояль
  • Сергей Васильев – контрабас
  • Игорь Ямпольский – барабаны

История джаза и праздничные композиции

В ходе концерта зрители смогут узнать, как джаз стал одним из самых ярких музыкальных явлений начала XX века. Этот стиль музыки завоевал сердца людей, и в нем начали создаваться произведения на разнообразные темы, включая праздники. Рождество и Новый год вдохновили множество джазовых композиций, которые получили мировую популярность.

Звучание любимых мелодий

Артисты исполнят самые известные рождественские джазовые хиты, поделившись увлекательными историями об их создании и талантливых композиторах. Кроме того, зрители услышат о роли джаза в мультипликации и кинематографе. Это будет рассказ о рождественских мелодиях из любимых мультфильмов и фильмов, ставших настоящими бестселлерами, которые прозвучат в живом исполнении.

Атмосфера праздника

Концерт станет настоящим музыкальным событием, наполненным атмосферой праздника, интересными историями и великолепной музыкой. В программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 40 минут.

Купить билет на концерт Джаз детям. Рождество

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Декабрь
26 декабря суббота
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽

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